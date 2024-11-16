Капремонт 37 многоквартирных домов выполнили в Зарайске в этом году

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Как рассказал заместитель главы городского округа Зарайск Александр Простоквашин, в этом году в общей сложности работали над 43 многоквартирными домами.

«Из них 22 дома отремонтировали в рамках общестроительных работ, в 15 заменили внутренние инженерные системы: в одном обновили электрику, а в 14 реконструировали системы газоснабжения», - добавил он.

Сейчас рабочие ремонтируют крыши дома № 2 в поселке ПМК-6 и дома № 4 в поселке Текстильщиков.

Отметим, что на следующий год перенесли капитальный ремонт многоквартирного дома № 34/11 на улице Красноармейская в Зарайске. В доме № 36 на Ленинской улице работы приостановил Фонд капитального ремонта Московской области.

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