19 июля 2024, 23:45

Капремонт 2 музеев и 14 домов культуры проведут в Подмосковье в 2024 году

Медиасток.рф
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Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры продолжается в Подмосковье. В этом году работы стартовали в двух музеях и 14 домах культуры, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«На эти цели запланировано почти три миллиарда рублей», - указал Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт пройдет в ДК «Исток» в Серпухове, МУ «Дворец культуры „Мир“» в Лыткарине, МБУ «Культурный центр „Октябрь“» в Электростали, МБУК «Дворец культуры» в Ступине, МБУК Балашиха «КДЦ „Заря“» и других учреждениях.

Игорь Брынцалов отметил, что жители и гости Подмосковья могут найти всю информацию о работе домов культуры с помощью удобного онлайн-сервиса.

«Здесь можно записаться на занятия в кружки, посмотреть расписание различных мероприятий, концертов», - подытожил спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе в 2024 году.

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Музеи Мособлдума Ремонтные работы
20 июля 2024, 00:01
Трехтысячный ребенок родился в перинатальном центре Балашихи с начала года
Московский областной перинатальный центр
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Ксения родилась с весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра. Девочка стала трехтысячным ребенком, который появился на свет в Московском областном перинатальном центре в Балашихе с начала 2024 года.

Исполняющая обязанности главного врача перинатального центра Людмила Седая поздравила родителей с появлением дочери. Она вручила им памятный подарок.

«Пусть Ксения растет и радует родителей каждый день и жизнь ее будет полна счастья и радости», - сказала Людмила Седая в телеграм-канале.

Московский областной перинатальный центр открылся в Балашихе 20 лет назад - в 2004 году. Здесь работают доктора и врачи высшей категории. Для рожениц созданы комфортные условия: организованы индивидуальные родильные залы. В центре применяются современные методы мониторинга состояния матери и новорожденного.

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Дети Роддома Балашиха
19 июля 2024, 23:00
Выставку картин Елены Лазаренко «Благословенное лето» открыли в Мытищах
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Открытие выставки картин художницы Елены Лазаренко «Благословенное лето» состоялось в Центральной библиотеке имени Дмитрия Кедрина в Мытищах. Экспозиция представлена благодаря партийному проекту «Культура малой Родины».

Работы Елены Лазаренко передают атмосферу летнего времени, они наполнены теплотой и светом солнечных лучей. Мастер на своих полотнах передала гармонию природы и эмоции, которые испытывает человек, наслаждаясь летним днем. Каждая картина - как отдельный мир, где зритель может увидеть отражение своих чувств и ощущений, связанных с летом.

По словам члена местного политического совета партии «Единая Россия» Анастасии Мартыновой, проект «Культура малой Родины» помогает творческим людям проявиться и продемонстрировать свое мастерство широкой аудитории.

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Выставки Мытищи Картины Художники «Единая Россия»
19 июля 2024, 22:58
Расписание маршрута автобусов № 3 от Истры изменили
АО "Мострансавто"
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Жители городского округа Истра попросили об изменении времени отправления рейса № 3 «ст. Истра — Большевик». Теперь автобус будет выезжать от станции Истра не в 19:40, а в 19:50, чтобы лучше соответствовать расписанию электропоездов.

Жители могут ознакомиться с актуальным расписанием движения автобусов на официальном сайте или воспользоваться виртуальным помощником «Мострансавто», позвонив по номеру 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Автобусы
19 июля 2024, 22:35
Полицейские в Мытищах оштрафовали водителей за сброс строительных отходов
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Сотрудники управления МВД России «Мытищинское» задержали двоих водителей за нарушение правил по обращению с отходами. Оба в итоге получили штрафы.

Инспекторы эконадзора оформили два постановления об административном наказании. Первого нарушителя задержали на пятом километре Осташковского шоссе, он перевозил строительный мусор без документов. Второй нарушитель, водитель автомобиля КамАЗ, пытался слить остатки жидкого бетона на почву. Оба гражданина заплатят штраф.

Такие случаи нередки: недавно в Мытищах пресекли сброс около 70 кубометров строительных отходов. Нарушителей выявили во время рейда с участием сотрудников Минэкологии, Минчистоты, Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области и Главного управления региональной безопасности.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Штрафы Мытищи Полиция Мусор

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