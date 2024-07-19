Капремонт 2 музеев и 14 домов культуры проведут в Подмосковье в 2024 году

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«На эти цели запланировано почти три миллиарда рублей», - указал Игорь Брынцалов.

Капитальный ремонт пройдет в ДК «Исток» в Серпухове, МУ «Дворец культуры „Мир“» в Лыткарине, МБУ «Культурный центр „Октябрь“» в Электростали, МБУК «Дворец культуры» в Ступине, МБУК Балашиха «КДЦ „Заря“» и других учреждениях.

Игорь Брынцалов отметил, что жители и гости Подмосковья могут найти всю информацию о работе домов культуры с помощью удобного онлайн-сервиса.

«Здесь можно записаться на занятия в кружки, посмотреть расписание различных мероприятий, концертов», - подытожил спикер Мособлдумы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе в 2024 году.

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