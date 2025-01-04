Капоэйристы из Химок завоевали золото на Кубке России

Химчанка Василиса Булгакова одержала победу среди девочек в возрастной категории 12–13 лет, став обладательницей золотой медали. Серебряные награды завоевали Виктория Боровко и Вячеслав Росс, выступавшие в своих возрастных категориях. Бронзовыми призерами стали Татьяна Стрельцова и Ксения Боровко, а также Илья Лобанов, который вошел в тройку лидеров среди спортсменов 16–17 лет.

Кроме того, руководитель студии капоэйры Алиса Тихонова была удостоена благодарности от Федерации капоэйры России за значительный вклад в развитие этого уникального вида единоборств в Московской области.

На сегодняшний день в Химках капоэйрой занимаются около 150 человек. Этот вид спорта сочетает элементы акробатики, танца и реального боя, способствуя развитию выносливости, координации и реакции. Успехи химкинских спортсменов на федеральном уровне подтверждают высокий уровень подготовки и популярность капоэйры в округе.