Капоэйристы из Химок стали призерами рейтинговых соревнований в Москве

Татьяна Стрельцова из Химок стала победительницей в возрастной категории от шести до семи лет. Серебряную медаль в категории 10-11 лет завоевала Виктория Денисова, а Есения Росс заняла второе место среди спортсменов 14-15 лет.

«В нашем муниципалитете капоэйрой занимаются около 150 человек. Этот вид спорта сочетает акробатику и элементы боевого искусства, что способствует развитию выносливости и реакции у детей», - отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Также стоит отметить, что 23 февраля в Москве пройдут Первенство и Чемпионат города по капоэйре, в которых примут участие более 120 спортсменов из различных городов и регионов страны.