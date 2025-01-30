Капитальный ремонт здания стационара завершили в Дедовске

Кроме этого, там сделали гидроизоляцию фундамента. Еще утеплили здание, установили новую и современную мебель. Не мало важно, что в стационаре теперь есть система вентиляции. Она обеспечит охлаждение в летний период и подогрев зимой. Отделение рассчитано на 35 мест. Каждая койка в палатах обеспечена точкой кислорода. «Есть вызов и в ординаторскую - при необходимости можно вызвать врача. Есть окна контроля пациента в ночное время», - рассказал подробности заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Дмитрий Цилих.

Важно, что там также продумали и подготовили подъезд для скорой помощи прямо к приемному покою.

Поэтому теперь доставлять пациентов в больницу будут быстрее и удобнее для них.