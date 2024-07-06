Капитальный ремонт здания детского сада в Мытищах завершится к августу
Обновление детского сада «Дюймовочка» на Новомытищинском проспекте выполнен на 80%. Ход работ проверили депутаты и представители управления образования.
Полностью провели новые инженерные коммуникации, начали чистовую отделку внутри здания. В течение недели закончат укладывать плитку. А на следующей - покрасят помещения второго этажа, установят потолок в пищеблоке и постелят линолеум.
На территории сада заложили основание для будущей спортивной площадки, привезли и установили игровые сооружения.
Основные работы подрядчик закончит к началу августа. А первого сентября детский сад уже откроет свои двери для малышей.
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