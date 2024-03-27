Капитальный ремонт в Туровской школе в Данках завершат к началу нового учебного года

Более 40 школ и 20 детских садов капитально отремонтируют в Подмосковье к началу нового учебного года. Работы ведутся в рамках президентской программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ежедневно на строительной площадке работает более 25 специалистов. Демонтажные работы завершены. Основное внимание сейчас уделяют укреплению фундамента. В скором времени начнут установку новых окон и подготовку к финальной отделке.

«Школа практически будет выстроена с нуля остались только стены этой школы, полы, потолки, некоторые плиты потолочные заменили, полы вот сейчас заливают, утепляют, а система вся отопления канализации все будет заменено полностью. Соответствовать будет современным стандартам», - сказала директор Туровской школы Наталья Дорофеева.

Произведут реконструкцию спортзала. В школе также появится новый актовый зал. Современное здание с новой мебелью и оборудованием будет готово принять учащихся в следующем учебном году. Завершить все работы планируют к первому сентября.