29 марта 2024, 14:54

Капитальный ремонт в 5 многоэтажках в Мытищах завершат до середины мая

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В Мытищах к середине мая завершится капитальный ремонт пяти многоэтажек. Сейчас в домах 11, 11а, 13, 15 на улице Щербакова и в доме 17/17 на улице Матросова завершаются работы по замене кровли.

Представители администрации городского округа Мытищи и сотрудники управления технического надзора ознакомились с промежуточными итогами ремонта. Нарушений по качеству и сроку выполнения работ эксперты не обнаружили.

Всего в рамках краткосрочного плана на 2023–2025 годы в городском округе Мытищи капитально отремонтируют 151 многоквартирный дом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году более четырех тысяч домов Подмосковья ожидает капитальный ремонт. В порядок приведут около 1,8 тысячи крыш и 1,1 тысячи фасадов.

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Мытищи Ремонтные работы
29 марта 2024, 15:42
Артистам «Камерной сцены» в Лобне вручили благодарственные письма в честь Международного дня театра
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Лобне отпраздновали Международный день театра. Первый заместитель главы городского округа Вадим Лебедев поздравил артистов и остальных сотрудников «Камерной сцены» и вручил им цветы и благодарственные письма от имени администрации.

Театр «Камерная сцена» на протяжении многих лет является одним из ведущих культурных учреждений Лобни, регулярно входя в список лучших областных театров. В прошлом году коллектив отметил знаменательную дату - 30-летие со дня основания.

«Мы гордимся богатой историей театрального искусства Лобни. Благодарю деятелей культуры за талант, творческий подход к любым задачам, ежедневный труд, преданность и любовь к театру», - отметил первый заместитель главы городского округа Вадим Лебедев.

Напомним, что театр «Камерная сцена» расположен по адресу: Букинское шоссе, 31.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она пополняется каждый день.

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Лобня Театры
29 марта 2024, 15:34
Глава Люберец Волков проверил капремонт жилого дома в поселке Красково
Администрация Люберцы г.о.
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход выполнения капитального ремонта жилого дома в поселке Красково. Объект расположен на улице Лорха, дом № 10.

Волков рассказал, что сейчас специалисты завершили работы по усилению стен и перекрытий фасада дома.

«Благоприятные погодные условия позволяют приступить к замене деревянных дверей на металлические с остеклением на переходных балконах», - добавил муниципалитета.

Он добавил, что в рамках капремонта в доме установят декоративные ограждения на балконах, а также корзины для кондиционеров. Дизайн проект полностью утвержден, а работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

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Люберцы
29 марта 2024, 15:15
Спонсоров ремонта детской библиотеки поблагодарили в Солнечногорске
Администрация Солнечногорск г.о.
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Спонсоров и партнеров, среди которых были предприниматели и депутаты Солнечногорска, отблагодарили сотрудники Центральной детской библиотеки имени Б. Васильева за капитальный ремонт в учреждении. Во время торжественного мероприятия им вручили благодарственные письма и памятные подарки.

Слова благодарности адресованы представителям организаций «СК „ЮКО“», «Эко-Строй-Сервис», «Камоцци Пневматика», «Агропромхимия», главе городского округа Солнечногорск Константину Михалькову, а также местным депутатам Дмитрию Александрову, Вадиму Горохову и Алексею Мартиросяну.

Благодаря их щедрой поддержке в библиотеке впервые с 1974 года была отремонтирована крыша, а также проведена замена окон, обновление напольного покрытия, внутренние отделочные работы, приобретено современное аудиооборудование и значительно расширен книжный фонд.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Солнечногорск Депутаты
29 марта 2024, 14:57
Спасшие зрителей из «Крокуса» подростки получили сувениры от спортшколы «Спартак» из Люберец
Администрация Люберцы г.о.
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Юным героям, которые рисковали своими жизнями ради спасения зрителей после теракта в «Крокусе», вручили сувениры. Памятные подарки предоставила спортивная школа «Спартак» из Люберец.

«Ребята, спасибо за ваш характер, ваше мужество, ваше неравнодушие! Приезжайте в Люберцы на тренировки, соревнования - просто в гости. Люберцы своих не бросают», - подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и пожарных за работу в Crocus City Hall после теракта.

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Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что персональные мячи и сувениры вручили Исламу Халилову и Артему Донскову. Во время трагедии они вместе с другими молодыми людьми работали в гардеробе «Крокус Сити Холла».

Когда прозвучали первые выстрелы, неравнодушные юноши начали выводить зрителей из зала, соблюдая инструкции при эвакуации. Благодаря их мужеству и самоотдаче, удалось спасти сотни жизней.

Оба молодых человека учатся в одном классе и увлекаются спортом, болеют за московский «Спартак». Именно поэтому одноименная спортивная школа из Люберец не смогла остаться в стороне и вручила героям подарки. Теперь у ребят появились персональные мячи и сувенирные шарфы, а также бейсболки и памятные значки.

Люберцы Спартак Теракт в «Крокусе»

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