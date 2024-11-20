20 ноября 2024, 13:58

Капитальный ремонт спортшколы «Лидер» в Электроуглях завершится в декабре

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Ремонт в здании спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» в Электроуглях планируют завершить уже в декабре этого года. Ход работ проконтролировали депутаты Богородского округа.

Стены учреждения ждали обновления более 30 лет. Теперь само здание и прилегающую территорию не узнать. Необходимые средства в бюджете Богородского округа удалось изыскать депутатскому корпусу совместно с председателем Совета Владимиром Хватовым.

Уже выполнены полный демонтаж в помещениях, осуществлена стяжка пола, укладка плитки. Установлены реечный потолок, новые светильники, сантехника и двери. Проведут работы и по обустройству нового козырька над крыльцом, ремонту ступенек, асфальтированию тротуара и установке велопарковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Благоустройство Ремонтные работы Богородский
20 ноября 2024, 14:26
Участок трассы М-7 в Ногинске расширили до 6 полос
ФКУ «Центравтомагистраль»
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Дорожные службы завершили капитальный ремонт Горьковского шоссе на участке с 57 по 60 километр в районе Ногинска. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь трасса имеет шесть полос вместо прежних четырех. Встречные потоки разделили барьерным ограждением, а вдоль всей дороги установили 115 опор со светодиодным освещением. Помимо этого, для удобства пешеходов оборудовали тротуары.

Обновление позволит увеличить пропускную способность участка, где ежедневно проезжает свыше 50 тысяч автомобилей, сократить время в пути и улучшить транспортную ситуацию.

Напомним, федеральная трасса М-7 «Волга» - ключевая магистраль, связывающая центральные регионы и входящая в транспортный коридор «Транссибирская магистраль». Ее протяженность в Подмосковье составляет 79 километров.

Дороги
20 ноября 2024, 14:25
Росгвардия Подмосковья напомнила о санкциях за незаконное владение оружием
Телеканал «360»
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Владельцы оружия несут уголовную и административную ответственности за его хранение и использование. О том, какие санкции предусмотрены для нарушителей, в интервью Ксении Жеребцовой рассказал представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин.

«Нарушения делятся на грубые и негрубые. К первым относится, например, стрельба в населенных пунктах и местах, не отведенных для этого. Здесь предусмотрен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия. К грубым также относятся нарушения условий хранения и учета оружия, продажа и переделка оружия. Здесь речь идет уже о лишении свободы со штрафами», - рассказал Фокин.

Нарушением средней степени тяжести считается неправильное хранение оружия или несвоевременная постановка его на учет. Бывает, владельцы не успевают зарегистрировать ружья или дробовики в двухнедельный срок после приобретения или смены места жительства. Таких нарушителей привлекают к административной ответственности - это предупреждение и штраф до двух тысяч рублей.

Антон Фокин отметил также, что если человек найдет оружие, он обязан сообщить об этом в правоохранительные органы. Хранить его дома - незаконно, а сдать - выгодно. В Подмосковье действует постановление губернатора Андрея Воробьева, которое определяет денежное вознаграждение таким жителям.

Сейчас в Подмосковье оружием владеет 181 тысяча человек. В их распоряжении находятся 355 тысяч двустволок, дробовиков, ружей. По данным Росгвардии, в последние годы наметилась тенденция к уменьшению числа вооруженных примерно на две тысячи в год. Люди стали меньше охотиться, да и ужесточение законов сыграло свою роль.

Штрафы Законы Росгвардия Оружие
20 ноября 2024, 13:59
Ледовое шоу под музыку Чайковского покажут в Подмосковье в январе
Организаторы шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром»
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Ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» покажут в Подмосковье в январе. Представления состоятся в Подольске, Балашихе и Мытищах. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Это современная интерпретация классической истории, соединяющая русский балет, ледовое шоу и живую музыку в исполнении симфонического оркестра. В каждом городе спектакль представит местный амбассадор - известный артист, спортсмен или общественный деятель.

Дирижером шоу выступит художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин. Главные роли исполнят мастера спорта по фигурному катанию Елизавета Худайбердиева, Егор Базин, Елена Йованович, Максим Мирошкин, Апполинария Панфилова, Дмитрий Рылов, Алиса Блинникова и Алексей Карпов.

Шоу пройдет в ледовых дворцах и спортивных аренах с отличной видимостью для зрителей. Проект «Ледовые сезоны» направлен на популяризацию русского искусства и спорта, объединяя классику и современность. В Подольске представление пройдет 2 января, в Балашихе - 3 января, а в Мытищах - 4 января.

Музыка
20 ноября 2024, 13:55
Штрафы еще на миллион рублей выписали в Подмосковье за неправильную парковку
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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С начала сентября в Подмосковье выписали 1,2 миллиона рублей штрафов за неправильную парковку рядом с мусорными площадками. Такое нарушение мешает проезду спецтехники.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, больше всего нарушений выявили в Балашихе. Там зафиксировали 40 случаев неправильной парковки. Еще 36 оказалось в Ленинском округе, 33 - в Одинцове, 28 - В Люберцах и 25 - в Красногорске.

Выявлять такие нарушения помогают жители и коммунальные службы через раздел «Народный инспектор» в мобильном приложении «Добродел».

«Отметим, борьба с запаркованностью дворовых территорий находится на особом контроле инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области», - добавили в министерстве.

Штрафы Благоустройство

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