25 октября 2024, 22:06

Капитальный ремонт спорткомплекса «Орион» в Балашихе завершат к концу года

Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров провели выездное совещание на территории стадиона «Орион», где осмотрели ход реконструкции. В ходе визита они оценили состояние чаши бассейна, футбольного поля, подтрибунных помещений, а также посетили разминку детей перед матчем первенства Московской области по футболу.

Реконструкция спорткомплекса началась в начале 2023 года и находится на завершающей стадии. Уже открылись подогреваемое футбольное поле и беговые дорожки, а трибуны активно используются. Ожидается, что в середине ноября откроется подтрибунное пространство.

«Стадион почти завершен, но еще предстоит доработать некоторые внутренние помещения, чтобы дети могли переодеваться и готовиться к тренировкам и соревнованиям», - отметил Игорь Брынцалов.

Стадион «Орион» модернизируется в рамках губернаторской программы «Спорт Подмосковья». После завершения реконструкции комплекс будет включать бассейн и два спортивных зала, соответствующих требованиям министерства спорта для проведения федеральных и региональных соревнований.

Завершение работ по реконструкции СК «Орион» обещает создать современную спортивную базу для жителей Балашихи и станет важным шагом в развитии физической культуры и спорта в регионе.

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Строительство Мособлдума Балашиха
25 октября 2024, 22:14
Участники «Активного долголетия» в Химках привились от сезонных заболеваний
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Участники клуба «Активное долголетие» в Химках вакцинировались от сезонных инфекций в рамках еженедельной акции. Укол здоровья поставили свыше 20 человек.

Прививку пенсионерам предложили сделать прямо в отделении клуба «Активное долголетие». Медики отметили, что защита организма от сезонных заболеваний особенно важна для пожилых людей.

«Осенний период является самым активным, когда формируется иммунитет на основе прививок. Это помогает избежать повышения заболеваемости и осложнений после инфекционных заболеваний», - отметила заведующая поликлиникой № 3 Химкинской клинической больницы Тамара Ермоченко.

Заранее записываться на прием пациентам не требовалось. Достаточно было взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. Также врачи провели обязательный осмотр перед процедурой для выявления противопоказаний.

Вакцинация в клубе проходит еженедельно: по четвергам с 11:00 до 14:00. Медицинский персонал располагает прививками от пневмококка и гриппа.

Напомним, что сделать прививку можно также в любой поликлинике округа или в мобильном пункте вакцинации в торговом центре «Мега». Свыше 60 тысяч жителей уже решились на укол здоровья с начала сезона.

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Химки Вакцинация Активное долголетие
25 октября 2024, 21:02
Качество ремонта дорог проверили в Одинцовском округе
Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
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Качество нового асфальта, который уложили на дороге в деревне Папушево, проверил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Протяженность объекта здесь составляет 1,36 километра.

Ремонтные работы выполняли за счет средств инвестора и завершились в августе. Обновленной дорогой пользуются порядка 700 человек: жители Папушево, коттеджных поселков и садовых некоммерческих товариществ.

«Работы на объекте в деревне Папушево были выполнены качественно и очень быстро, жители довольны. Есть дополнительное пожелание - сделать две площадки для разъезда, чтобы развести встречные потоки, поскольку дорога исторически очень узкая. Мы переговорим с инвестором, уверен, что эти „карманы“ в ближайшем будущем появятся. Также необходимо установить на всех стройках, которые находятся рядом, станции для мойки колёс большегрузного транспорта - чтобы глина и грязь не разносились по новой дороге», - сказал Андрей Иванов.

Также на встрече с главой муниципалитета жители деревни сообщили, что во время проведения работ строительная техника могла повредить трубы ливневой канализации, которые проходят под дорогой, в результате существует риск подтоплений нескольких участков. Глава поставил профильным службам задачу провести ревизию и восстановить коммуникации.

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Одинцово Дороги
25 октября 2024, 20:47
Новый арт-объект открыли в центральном парке Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Интерактивную зону со светящимися качелями оборудовали в центральном парке Химок имени Льва Николаевича Толстого. Подвесные кольца на 85-летний юбилей округу подарил один из ведущих банков страны.

Качели произведены из специального антивандального материала. Он долговечен и устойчив перед разным погодным условиям. Качели подсвечиваются в темное время суток разными цветами. Прокатиться на удобных креслах могут не только дети, но и взрослые.

«Сбер с радостью участвует в жизни городского округа Химки и поддерживает его развитие. Появление качелей в главном парке города не только украсит пространство, но и привлечет сюда жителей разного возраста. Уверен, светящиеся качели-кольца станут любимым местом семейного отдыха горожан и будут долго радовать детей и взрослых», - поделился управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

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Химки Парки
25 октября 2024, 20:46
Система-112 в Одинцове приняла почти 11 тысяч обращений за неделю
Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Система-112 за неделю приняла более 10 800 обращений от жителей. Большая часть звонков касалась вызова скорой медицинской помощи.

Обращения в полицию и Госавтоинспекцию поступили 1 310 раз. По линии пожарных и спасателей зафиксировано 98 вывозов, в газовую службу - 317.

«В последнее время участились случаи использования мошенниками новой схемы - преступники представляются сотрудниками „Почты России“. Они сообщают о якобы доставленной посылке из-за границы и требуют оплатить таможенный сбор», - предупредил начальник единой дежурной диспетчерской службы Одинцовского округа Дмитрий Клевакин.

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Одинцово Спасатели

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