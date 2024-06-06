Капитальный ремонт школы в селе Кострово под Истрой завершат к сентябрю

Кроме замены инженерных коммуникаций, фасада, крыши и внутренней отделки изменят также и планировку первого этажа учебного заведения. На объекте работает 44 строителя, чтобы уже к первому сентября школа заработала и приняла учеников в обновленные стены. Работники уже приступили к системе вентиляции и ремонту кровли, а также во всех классах, актовом зале, столовой и коридорах проводится монтаж новой электропроводки, штукатурят стены, потолки и полностью меняют полы.

Демонтажные работы почти завершены, а общестроительные выполнены более чем на 57%. К сентябрю работы завершат.

После завершения капитального ремонта для школы закупят новое оборудование: парты, стулья, доски, новую мебель в столовую и в актовый зал. А расширение кабинетов сделает их более светлыми и комфортными для учебного процесса. Открытия школы ждут более 450 учеников, а также сами учителя.

Напомним, что капремонт осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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