Капитальный ремонт школы № 9 в Серпухове завершат в 2025 году

Капитальный ремонт школы № 9 в рамках президентской программы начался меньше месяца назад на всех трех этажах здания. За 56 лет, прошедших с момента постройки, оно ни разу полностью не ремонтировалось.

На время проведения реконструкции школы учеников младших классов разместили в новом корпусе Центра непрерывного образования, а старшеклассников - в школе № 13.

В настоящее время строители на 70% завершили демонтажные работы. Затем специалисты приступят к замене электрической проводки, конструкций, систем водоснабжения и отопления, утеплят перекрытие первого этажа и фундамент. В ноябре должен начаться и ремонт крыши, последняя реконструкция которой выполнялась 15 лет назад.

После обновления образовательного учреждения в кабинетах школы заменят мебель, установят современные интерактивные классные доски и документ-камеры. В здании появятся также раздевалка для педагогов и кабинет психолога.

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