Капитальный ремонт школы № 5 завершился в Лобне
Сотрудники администрации Лобни провели субботник в школе № 5 после капитального ремонта. Масштабное обновление начали в июне 2024 года по президентской программе.
Сотрудники администрации провели субботник вместе с главой городского округа Анной Кротовой.
«У моих заместителей с этой школой связано много приятных воспоминаний. Например, 40 лет назад здесь учился Александр Коробкин. Мой первый заместитель Владимир Зиновьев 19 лет отработал здесь директором. Другая моя заместительница - Елена Лапшинова - мыла класс, в котором будут учиться ее дочки», - рассказала глава Лобни Анна Кротова.
Участники субботника отметили, что школы стала современной и красивой. Ее обновление началось в конце июня 2024 года в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. Здание построили в 1960 году. Площадь постройки составила 3832 квадратных метра.