Капитальный ремонт школы № 5 начался в Лобне

В рамках проекта планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы, ремонт систем пожаротушения и другие работы. Также благоустроят прилегающую территорию.

«Сегодня строительная организация начала проводить подготовительные мероприятия, чтобы потом приступить к капитальному ремонту здания и помещений. При вскрытии полов в классах был удивлен, как это все не провалилось и не прорвало раньше. Трубы водоснабжения изношены на 90%, а полы просто сгнили», - отметил Владимир Анатольевич.

Напомним, что в школе № 5 обучаются 960 человек. С 1 сентября большинство учеников перейдут в школу-новостройку в микрорайоне Катюшки, рассчитанную на 2,2 тысячи мест. Для них запустят дополнительные автобусные маршруты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».