06 июня 2024, 15:36

Капитальный ремонт школы №2 в Звенигороде завершат к 1 сентября

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Капитальный ремонт звенигородской школы № 2 имени Михаила Пронина завершен на 75%. В настоящее время здесь ведут общестроительные работы: строители устанавливают инженерные системы, проводят окончательную отделку и благоустройство территории. На строительной площадке заняты 60 рабочих и две единицы техники.

Школа была построена в 1961 году. Образовательному учреждению присвоили имя Героя Советского Союза Михаила Пронина. Общая площадь здания составила почти три тысячи квадратных метров. Капитальный ремонт здесь завершен на 75%.

Рабочие привели в порядок внутренние помещения, входные группы, кровлю. Теперь в здании ставят новые окна, утепляют и облицовывают фасады, благоустраивают территорию и создают полноценное спортивное ядро.

Также в планах расширить помещение столовой и сделать актовый зал, которого раньше здесь не было. Работы на объекте планируют завершить к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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Одинцово Благоустройство Школы
06 июня 2024, 15:48
Подмосковные компании приняли участие в бизнес-миссии в Казахстане
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Подмосковные предприниматели стали участниками бизнес-миссии в Казахстане. Это стало возможным при поддержке фонда ВЭД, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Всего в бизнес-миссии принимают участие 45 компаний-закупщиков из Казахстана и восемь экспортеров из Московской области. Так, участниками стали компания «Эбису» из королева, производитель изоляционных полимерных композиций «Туропласт» из Подольска, производитель воздухоохладителей «Терма» из Фрязина и другие.

В рамках мероприятия для предпринимателей организуют встречи с потенциальными покупателями российской продукции для проведения переговоров. Ознакомиться с полной программой для экспортеров можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Он напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на экономической конференции «ВТБ зовет».

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Инвестиции Казахстан Бизнес
06 июня 2024, 15:32
Детский сад в ЖК «Центр-2» в Балашихе откроют к сентябрю
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Сейчас на строительстве детского сада на 250 мест в ЖК «Центр-2» работают 72 человека. Уже приступили к работе по штукатурке стен и проводке внутренних и внешних сетей.

Общая площадь здания - более 3,5 тысячи квадратных метров. На территории детского сада устроят игровые и спортивные площадки, установят теневые навесы, проведут благоустройство и озеленение.

Открытие дошкольного учреждения запланировано на 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

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Детские сады Балашиха
06 июня 2024, 15:28
Скейтпарк и смотровую площадку у пруда обустроят в Центральном парке в Лобне к августу
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне к августу. Там обустроят пешеходные дорожки, детские площадки, скейтпарк и смотровую площадку у пруда.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь парка составляет около 17 гектаров. Проект разработали с учетом пожеланий жителей.

«Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда. Все эти пожелания горожан учтены и будут реализованы», - рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

В парке проложат пешеходные дорожки, а территорию поделят на функциональные зоны. Там обновят входную группу, обустроят танцевальную площадку с амфитеатром, установят сцену и скейтпарк. В парке также появится детская площадка из природных материалов.

Кроме того, благоустройство проведут у пруда. Там появится смотровая площадка и зоны отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Детские сады Балашиха
06 июня 2024, 15:16
Ученица лицея № 6 в Одинцове набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии
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Воспитанница Одинцовского лицея № 6 имени Александра Сергеевича Пушкина из 11 «Э» класса Дарья Сигунова набрала 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии. Это максимальные баллы на экзамене.

Май и июнь - время сдачи единых государственных экзаменов по всему Одинцовскому городскому округу. Две тысячи школьников уже сдали математику и почти полторы тысячи детей - обществознание. Такую статистику привело Минобразования Подмосковья.

Кроме того, начиная с этого года, одинцовские выпускники смогут еще до конца приемной кампании в вузы сдать один любой предмет на выбор повторно. Сделать это они могут в случае того, если полученная оценка на едином государственном экзамене им не нравится. Датами пересдачи в этом году назначили 4 и 5 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Вузы Школьники Экзамены

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