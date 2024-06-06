Капитальный ремонт школы №2 в Звенигороде завершат к 1 сентября

Школа была построена в 1961 году. Образовательному учреждению присвоили имя Героя Советского Союза Михаила Пронина. Общая площадь здания составила почти три тысячи квадратных метров. Капитальный ремонт здесь завершен на 75%.

Рабочие привели в порядок внутренние помещения, входные группы, кровлю. Теперь в здании ставят новые окна, утепляют и облицовывают фасады, благоустраивают территорию и создают полноценное спортивное ядро.

Также в планах расширить помещение столовой и сделать актовый зал, которого раньше здесь не было. Работы на объекте планируют завершить к 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

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