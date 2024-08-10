Капитальный ремонт школы № 2 в Луховицах завершат ко Дню знаний

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Работу подрядчика проверил первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин. Серьезных нареканий он не выявил и поручил подготовить школу к началу учебного года.

«Мы приступили к чистовой отделке. Она сделана на 55%. Рабочие красят стены на втором и третьем этажах. Цветовая гамма выбрана в соответствии с брендбуком. Подрядчики приступили к монтажу системы потолков „Армстронг“, готовят полы под линолеум», - рассказала первый заместитель главы городского округа Луховицы Елена Лядова.

Специалисты капитально отремонтировали кровлю, предстоит завершить работы на фасаде и обустроить входную группу. Ведется установка отопления. После 13 августа поставят оборудование для пищеблока.

Школу ремонтируют в рамках национального проекта «Образование», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» и наказов избирателей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия».

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