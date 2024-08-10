10 августа 2024, 11:49

Капитальный ремонт школы № 2 в Луховицах завершат ко Дню знаний

Читайте нас в: Google Новости

В Луховицах продолжается капитальный ремонт школы № 2 в Луховицах. Подрядчику предстоит завершить благоустройство территории, отделку фасада и внутренних помещений.

Работу подрядчика проверил первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Марат Сибатулин. Серьезных нареканий он не выявил и поручил подготовить школу к началу учебного года.

«Мы приступили к чистовой отделке. Она сделана на 55%. Рабочие красят стены на втором и третьем этажах. Цветовая гамма выбрана в соответствии с брендбуком. Подрядчики приступили к монтажу системы потолков „Армстронг“, готовят полы под линолеум», - рассказала первый заместитель главы городского округа Луховицы Елена Лядова.

Специалисты капитально отремонтировали кровлю, предстоит завершить работы на фасаде и обустроить входную группу. Ведется установка отопления. После 13 августа поставят оборудование для пищеблока.

Школу ремонтируют в рамках национального проекта «Образование», государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» и наказов избирателей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Луховицы
10 августа 2024, 12:27
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Второй класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья в выходные. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В субботу, 10 августа, на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности. По-прежнему сохраняется высокая опасность возгораний в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах. Там установился третий класс пожарной опасности. До первого класса понизили - в Звенигородском, Луховицком, Подольском, Талдомском лесничествах.

В воскресенье, 11 августа, общая тенденция сохранится - в Подмосковье ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах - первый класс, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах -третий.

В понедельник на большей части территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности, и лишь в Луховицком и Ступинском лесничествах - второй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Погода
10 августа 2024, 11:33
Матч по футболу на электроколясках провели на фестивале в Пушкино
Читайте нас в: Google Новости
В Пушкино прошел второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье без границ». В этом году организаторы ввели новые виды спорта, в том числе товарищеский матч по футболу на электроколясках.

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» организовала фестиваль при поддержке правительства области и администрации городского округа Пушкинский. Около 100 инвалидов-колясочников со всего региона приняли в нем участие.

«Это единственный в России фестиваль для инвалидов-колясочников. В этом году мы представили новые виды спорта: провели товарищеский матч по футболу на электроколясках, привезли напольный шафлборд, художники представили картины», - отметил организатор фестиваля «Подмосковье без границ» Игорь Гундеров.

Организаторы наградили активистов с ограниченными возможностями здоровья. Почетным гостями стали участники специальной военной операции, которые получили инвалидность на фронте.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Военные Футбол Фестивали Инвалиды Пушкино
10 августа 2024, 10:51
Поликлинику на 400 посещений в смену в Котельниках откроют в 2025 году
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Котельники продолжается строительство единой поликлиники на 400 посещений в смену на улице Кузьминской. Срок сдачи объекта — первый квартал 2025 года.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин, профильные заместители и врачи приехали на объект. Подрядчик почти завершил работы на фасаде, установил остекление и витражи. Смонтированы внутренние сети холодного и горячего водоснабжения, а также теплоснабжения. Сейчас специалисты обустраивают фундамент для блочной трансформаторной подстанции и благоустраивают территорию: устанавливают ограждение, укладывают тротуары и проезды. Продолжается внутренняя отделка.

«В городском округе Котельники строятся социально-значимые объекты: не только школа на 2000 мест и образовательный комплекс, но и поликлиника. Мы с нетерпением ждем ее открытия», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Поликлиника рассчитана на 22 тысячи человек. Помощь будут оказывать и детям, и взрослым. В здании также предусмотрены дневной стационар и диагностическая лаборатория.

Объект строят в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Здравоохранение».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Поликлиники Котельники
10 августа 2024, 10:26
Врачи поликлиники в Котельниках провели выездное обследование жителей
Читайте нас в: Google Новости
Врачи «Котельниковской городской поликлиники» встретились с жителями микрорайона Белая Дача. Всем желающим измерили артериальное и глазное давление, уровень сахара и сатурацию. После — рассказали о нововведениях в учреждении.

Помимо обследования, врачи рассказали жителям о записи к узким специалистам, вызове врача на дом, диспансеризации и нововведениях. В Котельниках идет цифровизация здравоохранения. В учреждении появляется новое оборудование. Продолжается строительство единой городской поликлиники на 400 посещений.

«Встречи в таком формате необходимы жителям, потому что не все доходят до больницы. Не каждый человек, особенно старшего поколения, может записаться через электронную систему. Поэтому, когда мы приходим на встречу, можно в неформальной обстановке задать вопросы», - сказала заместитель главы администрации городского округа Котельники Елена Дорошенко.

Подобные выездные встречи проходят в городском округе регулярно. Все полученные обращения взяты на контроль.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи Поликлиники Котельники

Новости по теме