Капитальный ремонт школы № 2 начался в Звенигороде
Капитальный ремонт начался в школе № 2 имени Михаила Андреевича Пронина в Звенигороде. Здесь заменят инженерные системы, обновят внутренние помещения и входные группы, а также обустроят столовую полного цикла.
За 63 года работы в школе выполнялись лишь точечные работы, а капитального ремонта ни разу не проводили. Износ здания достиг 70%.
«Работы предстоит много: нужно отремонтировать внутренние помещения, входные группы, кровлю, поставить новые окна, утеплить и облицевать керамогранитом фасады, благоустроить территорию и сделать полноценное спортивное ядро», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Когда учебное заведение строилось, актовый зал на предусмотрели, поэтому все школьные мероприятия проходили на улице или в спортивном зале. Сейчас в проекте капитального ремонта рассматривают возможность совместить актовый и спортивный залы.
Работы также затронут и прилегающую территорию. Капитальный ремонт планируют завершить к 1 сентября 2024 года.
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