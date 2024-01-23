Капитальный ремонт школы № 2 начался в Звенигороде

Читайте нас в:

За 63 года работы в школе выполнялись лишь точечные работы, а капитального ремонта ни разу не проводили. Износ здания достиг 70%.

«Работы предстоит много: нужно отремонтировать внутренние помещения, входные группы, кровлю, поставить новые окна, утеплить и облицевать керамогранитом фасады, благоустроить территорию и сделать полноценное спортивное ядро», - рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Когда учебное заведение строилось, актовый зал на предусмотрели, поэтому все школьные мероприятия проходили на улице или в спортивном зале. Сейчас в проекте капитального ремонта рассматривают возможность совместить актовый и спортивный залы.

Работы также затронут и прилегающую территорию. Капитальный ремонт планируют завершить к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе поддержки учителей и преподавателей в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».