Капитальный ремонт школы № 1 в Голицыне завершат в 2025 году

Сейчас идет подготовка: вывозят старую мебель и оборудование, начались демонтажные работы. В школе оборудуют новый фасад, крышу, входы, коммуникации, проведут отделку и построят спортивную площадку.

Пока идет ремонт, учеников распределили по другим школам: старшеклассников приняли в Кубинскую среднюю школу № 1, а младших - в Ликинскую школу. Стоит отметить, что для перевозки детей арендовали 14 автобусов.

Основная проблема связана с остановкой у магазина «Дикси» на Петровском шоссе, откуда забирают и привозят детей. Жителям приходится идти около двух километров вдоль дороги. Площадка для посадки и высадки небезопасна. Глава округа поручил перевозчику найти более удобные места для остановок. Возможно, изменят и автобусы на меньшие, чтобы они могли разворачиваться на узких улицах. Также могут временно изменить движение на некоторых участках на одностороннее, чтобы автобусы могли безопасно отвозить и привозить учеников.

Кроме того, на остановке у «Дикси» нужно установить ограждение, расширить зону ожидания, чтобы дети не выходили на дорогу, и организовать дежурство с участием представителей транспортной компании и полиции. Также взяли на контроль нанесение разметки пешеходных переходов и установку лежачих полицейских.

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