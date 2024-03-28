Капитальный ремонт сетей водоснабжения стартовал в Шатуре

Проведение ремонтных работ стало возможным благодаря участию в государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры». В рамках реконструкции более 18 километров старых трубопроводов заменят на новые трубы из современных материалов. Также планируется обновить запорную арматуру и технологические колодцы.

На первом этапе проводится обследование участков, технологических соединений и колодцев. При необходимости будет выполнена расчистка и откачка воды. В связи с крупным ремонтом потребуется временно отключить водоснабжение во время проведения монтажных работ.

В местной администрации заверили, что жители будут информированы заранее, а отключения воды в многоквартирных домах будут проводиться точечно и не будут продолжительными - не более четырех часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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