Капитальный ремонт образовательного центра в Ногинске завершили на 90%
Капитальный ремонт центра образования №21 в Ногинске вышел на финишную прямую – готовность объекта составляет 90%. Школа сможет снова принять своих учеников 1 сентября.
Как пояснили в Министерстве строительного комплекса Московской области, идут работы по благоустройству территории, устройству входной группы, монтажу систем электроснабжения, отопления, вентиляции, покраске помещений и укладке плитки.
На объекте работают 80 специалистов и три единицы техники.
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