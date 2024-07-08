Капитальный ремонт Нахабинского шоссе начался в Звенигороде

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До конца лета рабочие заменят дорожное покрытие, отремонтируют тротуар и бордюры, а также модернизируют автобусную остановку.

«Это конечная остановка, и удобный подъезд необходим, чтобы пассажиры не выходили из общественного транспорта на обочину дороги», - поделилась руководитель инициативной группы микрорайона Супонево Людмила Дикая.

Кроме того, в микрорайоне Супонево продолжается ремонт дорог и пешеходных зон возле домов № 11 и № 12 по программе комплексного улучшения дворовых территорий.

Отметим, что в этом году в Подмосковье планируется отремонтировать более тысячи дорог, общая протяженность которых составит около 1,2 тысячи километров.

В Подмосковье продолжается модернизация ЦКАД. Губернатор региона Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным сообщил, что за время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды.

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