Капитальный ремонт начался в лицее № 1 и школе № 5 в Солнечногорске

Здание школы № 5 - одно из старейших в центральной части Солнечногорска. Его построили в 1940 году. Сейчас учреждение требует масштабных обновлений. Помимо комплексного капитального ремонта помещений, там построят спортивную зону площадью более четырех тысяч квадратных метров.

Обновления затронут и здание лицея № 1 имени Александра Блока, построенное в 1964 году. Подрядчик выполнит работы на площади три тысячи квадратных метров.

«На сегодняшний день уже определена подрядная организация, которая выполнит капремонт в школе № 5 и лицее № 1 до начала учебного года. Проекты объектов образования находятся в стадии утверждения. На время проведения капремонта все обучающиеся временно переведены в школы № 2, № 4, № 6 и № 7, а также в школу „Солнечная“ и Дом детского творчества „Буревестник““ , - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сейчас подрядная организация «Строительно-монтажное управление-55» завершила обследование технического состояния зданий и проводит демонтаж дверных проемов, перегородок и полов, а также вывоз строительного мусора из помещений.

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