Капитальный ремонт начался в двух детских садах в Домодедове

«Там они будут обучаться до 1 сентября. То есть каждый ребенок не ущемлен в своих правах, он обязательно получит полноценное дошкольное образование», - отметила она Ремонтные работы планируется завершить к началу нового учебного года.

В 2025 году эти два детских сада вошли в федеральную программу капитального ремонта. Рабочие обновят электрику, пожарную и охранную сигнализацию, инженерные коммуникации. Изменится и внутреннее оснащение: от детских стульев и кроватей до оборудования в пищеблоках.

Пока идет ремонт, более 400 детей продолжают получать дошкольное образование вне родных стен. Директор Домодедовской школы № 7 Валентина Дядюра рассказала, что воспитанники распределены по другим дошкольным учреждениям.