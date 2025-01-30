Капитальный ремонт моста через реку Нару в Серпухове завершат летом

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Участок протяженностью семь километров на мосту через реку Нара в Серпуховском округе уже расширили с двух до четырех полос. Теперь дорожным строителям предстоит увеличить размеры объекта.

Сейчас специалисты продолжают восстанавливать несущие конструкции. Далее они будут укладывать новое покрытие, обновять систему водоотведения, устанавливать освещение и обустривать тротуары.

Ремонт идет круглосуточно. Днем здесь работают 25 специалистов и восемь единиц техники, ночью - восемь рабочих и две единицы техники. Работы идут по графику.

На участке действует временная схема организации дорожного движения. Завершить реконструкцию планируют летом этого года.

Ранее мы рассказывали о том, что схему движения транспорта изменили на нескольких улицах в Серпухове. На участках от улицы Ворошилова до улицы Советской теперь действует одностороннее движение.