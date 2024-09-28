28 сентября 2024, 14:57

Капитальный ремонт моста через Пахру в Подольске завершили

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По просьбе жителей в Подольске капитально отремонтировали мост через реку Пахру рядом с поселком санатория «Родина». Близлежащую территорию благоустроят в течение недели.

Рабочие исследовали старый мост через реку Пахру в Подольске, укрепили опоры пролетных строений и установили новые, отремонтировали тротуар. Также они восстановили деформационный шов, проложили пешеходные плиты и конусы, выполнили изоляцию от воды, поменяли перила и металлические ограждения.

Благоустройство территории вокруг обновленного моста завершат до конца недели.

«Продолжаем восстановление и другого важного объекта вблизи деревни Кутьино по поручению главы региона Андрея Воробьева. Планируем, что новый надежный мост будет готов уже к концу текущего года», - рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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Подольск Ремонтные работы
28 сентября 2024, 15:56
Складской комплекс с промплощадкой на 1500 рабочих мест построят в Подольске
Медиасток.рф
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В городском округе Подольск возведут складской комплекс Industrial City «Коледино-2» площадью 103 тысячи квадратных метра. Он обеспечит рынок 1500 новых рабочих мест.

На очередном заседании Совета депутатов городского округа Подольск внесли изменения в Генеральный план и одобрили использование земельного участка для строительства складского комплекса. Он будет оснащен производственной площадкой со всеми необходимыми техническими возможностями.

На земельном участке вблизи деревни Бережки площадью 21,4569 гектара возведут комплекс Industrial City «Коледино-2». Проект предусматривает строительство производственных зданий и офисов общей площадью 103 тысячи квадратных метров. Этот компекс создаст 1500 новых рабочих мест.

Отметим, доступ к участку пройдет через автодорогу от места примыкания дублера дороги М-2 - «Крым» к уличной дорожной сети деревни Стрелково. Это исключит движение транспорта через жилой сектор.

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Подольск Строительство
28 сентября 2024, 12:36
Новую игровую площадку установили в селе Троицком в Чехове
Телеканал «360»
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В селе Троицком торжественно открыли новую игровую площадку. Объект модернизировали в рамках областной программы «Наше Подмосковье».

Отметим, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Чехове установили 33 новые площадки. Подобные комплексы будут устанавливать и дальше.

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Для детей установили горки и качели.

«С внуком ходим уже четвертый год на эту площадку. Мы были в восторге, когда увидели ее. Приятно, что про нас не забывает ни администрация, ни высшие органы», - рассказала местная жительница Елена Чекмарева.

А для ребят постарше - спортивную площадку. Здесь они будут играть в футбол и баскетбол. При строительстве уделяли внимание безопасности - везде установили мягкое покрытие.

«Данная площадка была модернизирована в рамках государственной программы. Ранее она была построена по программе губернатора Андрея Воробьева „Наше Подмосковье“. Сегодня она отвечает всем необходимым требованиям, то есть качеством резинового покрытия и игровых элементов. Они абсолютно безопасны», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Чехов
28 сентября 2024, 11:04
Сотрудник Мособлагаза в Лосино-Петровском проверили оборудование в Мизинове
Бучацкая Валерия Викторовна
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Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков и представители Мособлгаза выехали с инспекцией в микрорайон Прибрежный и деревню Мизиново. Они проверили заключение договоров на обслуживание оборудования в многоквартирных домах.

Еще 44 многоквартирных дома в микрорайоне Прибрежный и деревне Мизиново с непосредственным способом управления не заключили договор на обслуживание. Это должны сделать все, так как с 1 января 2024 года в Московской области газораспределительная организация «Мособлгаз» стала единственной компанией, которая имеет право обслуживать и ремонтировать внутридомовое оборудование.

Участники комиссии приняли решение, что собственникам необходимо выбрать и заключить договор с управляющей компанией, которая подпишет соглашение на обслуживание газового оборудования внутри дома с «Мособлгаз».

Проверки будут проходить в каждом доме не реже одного раза в год - это обязательное условие поставки ресурса. Оплата ежемесячно отображается в квитанции Московского областного расчетного центра в строке «ТО ВКГО».

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Лосино-Петровский
28 сентября 2024, 00:05
Торговые точки у трех домов на Комсомольской улице в Чехове приведут в порядок
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Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов осмотрел торговые объекты у трех домов на Комсомольской улице. При проверке выявили нарушения, о которых сообщили владельцам магазинов.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Артем Попов проинспектировал торговых точки на улице Комсомольская, дом № 12, № 17 и № 17а. Во время проверки комиссия зафиксировала нарушения, которые необходимо оперативно решить.

«Хочу напомнить всем предпринимателям о важности поддержания чистоты вокруг своих торговых объектов. Порядок создает приятную атмосферу для нас с вами, поэтому давайте все вместе уделять этому больше внимания», - подчеркнул Артем Попов.

Отдельно отметили важность установки урн возле каждого торгового объекта.

«Каждый из нас вносит свой вклад в общее благополучие, и забота о чистоте наших улиц - это забота о себе и о наших близких», - добавил он.

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Чехов Торговля

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