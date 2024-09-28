Капитальный ремонт моста через Пахру в Подольске завершили

Рабочие исследовали старый мост через реку Пахру в Подольске, укрепили опоры пролетных строений и установили новые, отремонтировали тротуар. Также они восстановили деформационный шов, проложили пешеходные плиты и конусы, выполнили изоляцию от воды, поменяли перила и металлические ограждения.

Благоустройство территории вокруг обновленного моста завершат до конца недели.

«Продолжаем восстановление и другого важного объекта вблизи деревни Кутьино по поручению главы региона Андрея Воробьева. Планируем, что новый надежный мост будет готов уже к концу текущего года», - рассказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

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