Капитальный ремонт многоэтажного дома в Шатуре начнется в мае 2025 года

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Завершат обновление дома в Шатуре к осени. Ремонтные работы проведут по краткосрочному плану реализации региональной программы 2023–2025 годов.

В доме реконструируют фасады: специалисты используют систему утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Такой способ защитит здание от промерзания, а в квартирах станет теплее и комфортнее.

Как рассказал заместитель генерального директора ООО «ТЦЛ» Александр Громов, рабочие поменяют окна в подъезде, обновят входные двери, отремонтируют отмостки вокруг дома.

Сотрудники регионального управления технического надзора за капитальным ремонтом будут каждую неделю контролировать работу строителей на объекте.