26 марта 2024, 21:43

Капитальный ремонт кровли Ледового дворца в Дмитрове завершили на 50%

Администрация Дмитровский г.о.
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Работы по капитальному ремонту кровли Ледового дворца в Дмитрове завершили на 50%. Они проводятся по распоряжению главы городского округа Ильи Поночевного. Недавно он посетил объект.

Специалисты уже провели полный демонтаж старого кровельного покрытия, уложили гидроизоляцию, теплоизоляцию и пароизоляцию, установили двухслойный кровельный материал, а также заменили воронки водосточных труб. В настоящее время осуществляется подготовительная работа для бетонной стяжки на участке кровли, где был проведен демонтаж.

На ремонт кровли Ледового дворца из бюджета Дмитровского городского округа выделено более 33 миллионов рублей.

«В этом году, помимо завершения капитального ремонта кровли, планируем переоборудование входной группы бассейна и одной из раздевалок для обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями здоровья», - указал глава городского округа.

Ранее в спорткомплексе «Дмитров» провели работы по замене старого освещения на светодиодное. В 2021 году в Ледовом дворце обновили холодильную установку, после чего были приведены в порядок раздевалки и зал функциональной подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове. После его строительства местные жители получили возможность заниматься футболом круглый год.

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Строительство Дмитров
26 марта 2024, 23:50
Уроки электробезопасности провели в школах Одинцова
Министерство энергетики Московской области
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Уроки электробезопасности по теме «Электричество — не игрушка!» прошли в школах Одинцовского городского округа. Специалисты рассказали учащимся 5-7 классов о правилах использования электроприборов.

Ученики получили информацию о свойствах электричества и необходимости соблюдения правил безопасности при работе с электроприборами. В рамках занятий специалисты также провели беседу о высоковольтных линиях электропередач, включая те, что используются на железнодорожных путях.

Для старших классов энергетики организуют экскурсии в филиалы и производственные отделения компании «Мособлэнерго», что помогает учащимся определиться с выбором профессии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 42 школы и 23 детских сада отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Школы Электричество Правила
26 марта 2024, 23:23
Системы газоснабжения заменят в 13 многоквартирных домах в Одинцове до конца года
Пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья
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Замену систем газоснабжения проведут в 13 многоквартирных домах Одинцовского округа в 2024 году. Кроме того, в 137 МКД муниципалитета проведут работы по капитальному ремонту.

Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, системы автоматического контроля загазованности устанавливаются в каждой квартире в рамках программы капремонта в Московской области, начиная с 2022 года.

В одном из домов в дачном поселке Лесной Городок, по адресу Лесная улица, дом № 10, уже произведена замена системы газоснабжения в соответствии с проектом капитального ремонта. Также была установлена общедомовая система освещения и завершены работы по капитальному ремонту фасада.

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Одинцово ЖКХ Газ
26 марта 2024, 23:02
Спортсмены из Ступина завоевали 11 наград кубка мира по тхэквондо
Русская федерация развития тхэквондо
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Международный турнир «Кубок Северной Пальмиры» завершился в Санкт-Петербурге. В этом году ему присвоили статус кубка мира по тхэквондо ICTF. Одиннадцать наград в рамках соревнований завоевали спортсмены из Ступина.

Состязания проходили в спортивном комплексе Nova Arena и собрали свыше 600 участников из 25 регионов России и семи стран мира, таких как Армения, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузия, Туркменистан и Новая Зеландия.

Участники турнира соревновались в различных категориях: «Туль» - демонстрация техники, «Массоги» - бои, и «Силовое разбивание» - приемы ударов.

Ступинские спортсмены под руководством тренеров Юлии и Олеся Жуковых показали отличные результаты и выступали от имени межрегиональной физкультурно-спортивной общественной организации «Русская Федерация развития тхэквондо».

Олесь Жуков отметил, что на турнире проводятся отборочные соревнования для составления сборной России, и три спортсменки из Ступино - Юлия Маскаева, Ксения Симонайцева и Таисия Столярова - были включены в состав сборной.

По итогам турнира ступинские спортсмены достигли следующих результатов: Таисия Столярова заняла III место в спарринге и II за технический комплекс, а Юлия Маскаева завоевала III и II места соответственно. Андрей Курашкин и Дмитрий Комаров выиграли серебро и бронзу в своих весовых категориях в спарринге, а Рамиль Якупов получил бронзу за демонстрацию технического комплекса «Туль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды Ступино
26 марта 2024, 22:39
Экологическая экскурсия «Весенние птицы старой усадьбы» пройдет в Ленинском городском округе 7 апреля
Администрация Ленинский г.о.
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Жители Ленинского округа получили возможность отправиться в орнитологическое путешествие по музею-заповеднику «Горки Ленинские». Экологическую экскурсию «Весенние птицы старой усадьбы» запланировали на 7 апреля.

Кандидат биологических наук и орнитолог Павел Квартальнов проведет экскурсию, которая научит посетителей понимать птичий «язык» и ориентироваться в разнообразии их звуков.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд выразил уверенность в важности сохранения уникальной экосреды и заповедной красоты в парке. Он отметил, что музей-заповедник постоянно проводит различные мероприятия, такие как экологическая акция «Покорми птиц зимой».

«В начале весны прогулка по тайным дорожкам старинного парка и наблюдение за птицами - лучшая возможность провести время всей семьей», - добавил Евгений Сарамуд.

Как отметили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова, расположение усадьбы и обширные территории благоприятны для знакомства с различными видами птиц.

Желающие принять участие в экскурсии могут приобрести билеты на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Экскурсии Птицы Ленинский округ

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