Капитальный ремонт корпуса роддома в Химках завершат до конца года

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Главный врач Химкинской больницы Владислав Мирзонов проверил работу подрядчика на объекте. Специалисты приступили к устройству инженерных сетей и вентилируемого фасада, а также к отделке помещений.

«Ремонт проводят в рамках госпрограммы „Здравоохранение Подмосковья“. В обновленном здании будут оборудованы од-но, двух- и трехместные палаты совместного пребывания матери и ребенка с индивидуальными санузлами и душевыми. После завершения ремонта медицинское учреждение станет современным акушерским стационаром на 102 койко-мест», - прокомментировал Владислав Мирзонов.

Подрядчик наносит облицовку несущих стен, монтирует пожарные извещатели и радиаторы отопления. Обновление планируют завершить к концу года.

Общая площадь здания - 5900 квадратных метров. Работы по устройству перегородок и стяжке полов уже выполнены.

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