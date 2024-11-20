20 ноября 2024, 18:35

Капитальный ремонт Комплекса «Триумф» в Воскресенске начнется в 2025 году

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В следующем году в Воскресенске начнется капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса «Триумф» имени Анатолия Парфенова. В настоящее время ведутся проектные работы, которые помогут подготовить все необходимое для начала ремонта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Триумф», расположенный на улице Ломоносова, был открыт в 2016 году в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». После ремонта комплекс станет еще более удобным для жителей города. Здесь появятся современные условия для занятий единоборствами, баскетболом, волейболом, минифутболом и фитнесом. В настоящее время в Воскресенске идут проектно-изыскательские работы, которые включают подготовку технической документации, создание проектов и смет для ремонта. Ожидается, что после завершения работ в «Триумфе» смогут заниматься еще больше людей, улучшив свои спортивные результаты и качество жизни.

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Спортсмены Строительство Воскресенск
20 ноября 2024, 19:06
«Спасибо за чуткость и профессионализм». Воробьев поздравил педиатров с профессиональным праздником
Медиасток.рф
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Международный день педиатра отмечается 20 ноября. По случаю праздника губернатора Московской области Андрей Воробьев поздравил медицинских специалистов, оказывающих помощь жителям региона.

Марина Комиссарова - врач третьего поколения из Санкт-Петербурга, родилась в семье медицинских работников. Ее отец - гастроэнтеролог, мама - педиатр и доцент кафедры педиатрии НМИЦ имени Алмазова, а бабушка работала врачом скорой помощи. Сейчас Марина выполняет обязанности педиатра в детском клиническом центре имени Рошаля.

В Московской области работают более 2,5 тысячи врачей, заботящихся о здоровье детей. Власти региона высоко ценят каждого специалиста и стремятся привлечь новые кадры. Для этого реализуются различные меры поддержки, включая программы «земский доктор», «социальная ипотека», компенсации аренды жилья и другие инициативы.

Наталья и Игорь Лещишины принимают пациентов в Сергиево-Посадской больнице. Наталья работает педиатром-гастроэнтерологом, а Игорь является заведующим отделением детской хирургии. Они познакомились на первом курсе университета и с тех пор создали успешный профессиональный тандем. В 2016 году семья переехала из Барнаула в Подмосковье.

«Дорогие педиатры, поздравляю вас с профессиональным праздником! Спасибо, что когда-то выбрали эту профессию делом своей жизни, за вашу чуткость, внимание, умение находить нужные слова и, конечно, профессионализм!» - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев также рассказал о нескольких врачах, которые трудятся в регионе. Один из них - Юрий Тимохин, который работает в детской поликлинике Солнечногорска и имеет 42-летний стаж. Он окончил Харьковский медицинский институт в 1984 году и несколько лет работал в детской реанимации, а также возглавлял отделение новорожденных в Харькове на протяжении 28 лет. В России Юрий живет уже почти пять лет.

Праздники Дети Здравоохранение Андрей Воробьев Врачи Медицина
20 ноября 2024, 19:06
Снятый в Дубне ремейк фильма «Бриллиантовая рука» покажут 31 декабря
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В городском округе Дубна прошли съемки ремейка легендарной комедии «Бриллиантовая рука». Премьеру запланировали на 31 декабря.

Режиссер киноленты сохранил дух оригинальной версии, но добавил современные акценты. Участие в съемках принимали и профессиональные актеры, и жители города.

По словам авторов проекта, благодаря своей архитектуре и пейзажам Дубна подошла для создания нужной атмосферы. Картину снимали при поддержке кинокомиссии «Кино в Дубне» и администрации муниципалитета.

Премьеру ремейка покажут 31 декабря.

Напомним, что в разное время в Дубне снимали такие фильмы, как: «Девять дней одного года», «Крестоносец», «Next», «Бригада», «Настенька» и другие.

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Кино Дубна
20 ноября 2024, 18:36
Концерт ко Дню матери прошел в Центре досуга «Восточный» в Лобне
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Мастер-классы, литературные занятия и концерты организовали в Лобне в преддверии Дня матери. Демонстрационный мастер-класс по бисероплетению прошел в Детской библиотеке, а в Центре досуга «Восточный» творческие коллективы представили театрализованное представление.

В Детской библиотеке ребята изготовили подвеску в технике простого параллельного плетения, а также приняли участие в литературной викторине.

Также ученики 2 и 4 классов школы № 3 познакомились с тематической литературой, ответили на вопросы и присоединились к акции «Имя матери».

В Центре досуга «Восточный» прошел праздничный концерт. Творческие коллективы порадовали зрителей номерами и театрализованными представлениями. Со сцены звучали стихи и песни, посвященные матерям.

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Лобня
20 ноября 2024, 18:35
Футболист из Лобни Тимур Султанов заключил договор с ЦСКА
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Семнадцатилетний Тимур Султанов заключил трудовой договор с футбольным клубом ЦСКА. Спортсмен — бывший воспитанник «Академии спорта» в Лобне.

Тимур пришел в «Академию спорта» в восьмилетнем возрасте и более четырех лет занимался под руководством тренера Марата Сабирова. Далее он перешел в ЦСКА. В 2022 году команда победила на первенстве России по футболу.

Сейчас Тимур Султанов подписал уже профессиональный договор. Тренеры и руководство спортивной школы Лобни гордятся воспитанником и уверены, что впереди его ждут многочисленные победы.

В «Академии спорта» в Лобне работают секции дзюдо, самбо, группы общей физической подготовки, фехтования, художественной гимнастики и футбола. В них занимаются дети от шести до 18 лет.

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ЦСКА Спортсмены Лобня Футбол

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