29 октября 2024, 14:06

Капитальный ремонт канализации начался на Солнечной улице в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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«Балашихинские коммунальные системы» приступили к ремонту канализационной трубы на Солнечной улице. На этом участке сети собираются сточные воды из расположенных поблизости домов микрорайона.

Срок эксплуатации подводящего трубопровода, запущенного почти 60 лет назад, давно истек. Объект ни разу не ремонтировали, в результате коллектор, обеспечивающий отвод стоков от 153 тысяч абонентов, полностью забит отходами и вышел из строя. Чтобы избежать аварийного выброса, было решено начать капитальный ремонт.

Работы будут выполняться открытым способом, так как труба находится на глубине от 8 до 13 метров. Этот этап будет подготовительным к большой реконструкции канализационной сети, которая пройдет в рамках государственной программы. Проект финансируется из городского и областного бюджета, на это выделено более 300 миллионов рублей. В 2025 году обновят первую часть коллектора.

Также будет отремонтирован участок канализационной системы от Горенского лесопарка до Советской улицы и построен новый коллектор. Общая протяженность работ составит 536 метров.

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ЖКХ Балашиха Ремонтные работы
29 октября 2024, 15:03
Показ фильма о Марине Цветаевой пройдет в библиотеке в Лобне 31 октября
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Жителей Лобни пригласили посетить центральную библиотеку. 31 октября в учреждении будет организован просмотр драмы «Зеркала».

Фильм режиссера Марины Мигуновой рассказывает о событиях 1911 года, когда молодая Марина Цветаева в Крыму встретила гимназиста Сергея Эфрона, который стал главной любовью ее жизни.

«В воздухе витают революционные настроения, но начинающей поэтессе нет до этого дела - она спешит жить, любить и творить», - рассказали организаторы показа о настроении картины. Цветаеву и Эфрона поджидали вперед трудные испытания и личные трагедии. Им пришлось выбирать между эмиграцией и Отечеством.

Главные роли в фильме исполнили Виктория Исакова, Виктор Добронравов и Роман Полянский.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Чехова, 5. Вход на кинопоказ свободный.

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Лобня Кино
29 октября 2024, 14:57
Более 1,4 миллиона человек посетили парки Подмосковья на прошлой неделе
Министерство благоустройства Московской области
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Подмосковные парки посетили более 1,4 миллиона человек на прошлой неделе. Многие там предпочли отдохнуть в выходные.

«На территории Московской области расположены 194 парка культуры и отдыха, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей региона», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Самыми посещаемыми парками на прошлой неделе стали «Пехорка» в Балашихе, городской парк в Пушкино, парк Мира в Мытищах, парк Толстого в Химках, и парк «Фабричный» в Истре.

Отдых Благоустройство Мытищи Химки Балашиха Парки
29 октября 2024, 14:56
Более 11 семей из Лобни приняли участие в квест-игре
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Увлекательное мероприятие для школьников и их родителей провели в средней школе № 7 в Лобне. В игровом квесте «Я и моя семья» участвовали 11 команд из разных учебных заведений города.

Для семейных команд подготовили множество интересных испытаний, которые поджидали их на станциях игры. Папы, мамы и их дети должны были показать умение действовать слаженно и быстро, принимать оперативные решения, проявить творческие способности, смекалку, ловкость и эрудицию.

Все участники квеста успешно справились с заданиями, но лучше всех это удалось команде лицея «Музыкальная семейка». Семьи из средней школы № 8 и лицея также вошли в тройку призеров.

Целью игры, организованной в рамках Года семьи, было укрепление семейных отношений и развитие навыков взаимодействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Отдых Лобня Семья
29 октября 2024, 14:26
Детскую площадку обустроили на Молодежной улице в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Новый игровой городок установили во дворе дома № 68 по Молодежной улице в Химках. Помимо этого, рабочие благоустроили придомовую территорию.

Совсем скоро подышать свежим воздухом с ребенком жители смогут и вечером: специалисты обещают наладить на территории яркое освещение.

«Площадку мы ждали давно, и вот в этом году нам поставили новую. Мы очень рады, и деткам нравится. Единственное, что хотелось бы больше освещения», - поделилась химчанка Наталья Жучкова.

Современная площадка отвечает всем нормам безопасности: прорезиненное покрытие и специальные колпачки для болтов на элементах городка защищают от повреждений самых маленьких горожан.

«Тематику детской площадки выбрали сами жители. Новая игровая зона соответствует всем требованиям и нормам безопасности», - поделился муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

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Благоустройство Дети Химки

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