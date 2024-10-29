Капитальный ремонт канализации начался на Солнечной улице в Балашихе

Срок эксплуатации подводящего трубопровода, запущенного почти 60 лет назад, давно истек. Объект ни разу не ремонтировали, в результате коллектор, обеспечивающий отвод стоков от 153 тысяч абонентов, полностью забит отходами и вышел из строя. Чтобы избежать аварийного выброса, было решено начать капитальный ремонт.

Работы будут выполняться открытым способом, так как труба находится на глубине от 8 до 13 метров. Этот этап будет подготовительным к большой реконструкции канализационной сети, которая пройдет в рамках государственной программы. Проект финансируется из городского и областного бюджета, на это выделено более 300 миллионов рублей. В 2025 году обновят первую часть коллектора.

Также будет отремонтирован участок канализационной системы от Горенского лесопарка до Советской улицы и построен новый коллектор. Общая протяженность работ составит 536 метров.

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