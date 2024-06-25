25 июня 2024, 16:55

Капитальный ремонт фасада дома на Светлой улице завершили в Воскресенске

Администрация г.о. Воскресенск
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Более четырех тысяч квадратных метров фасада отремонтировали в микрорайоне Лопатинский в Воскресенском округе. Работы в доме по улице Светлой прошли в рамках программы капитального ремонта.

В доме № 5 по улице Светлой не только отремонтировали фасад, утеплив его, но и провели ряд других работ по обновлению. Так, специалисты заменили окна в местах общего пользования и входные двери в подъезды, а также балконные плиты и подъездные козырьки. Привели в порядок отмостки и системы газоснабжения. К ремонту мягкой рулонной кровли с утеплением приступят в весенне-летний период.

За всеми работами жители могут наблюдать онлайн. Для этого создана интерактивная карта. Контроль за проведением работ ежедневно ведут и эксперты строительного контроля «Управления технического надзора капитального ремонта».

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Благоустройство Воскресенск
25 июня 2024, 18:24
Первый трейловый забег «По стопам Татищева» пройдет в Солнечногорске
Медиасток.рф
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В Солнечногорске пройдет первый трейловый забег «По стопам Татищева». Участники пробегут 12 километров. Восемь из них — по трассе с грунтовым покрытием.

Все начнется 13 июля в деревне Шахматово. Поучаствовать могут все желающие старше 18 лет. Каждому вручат памятную медаль, победителям - призы. Участие бесплатное.

«Мы приглашаем всех любителей бега, кто хочет сменить асфальт на лес, кому интересна пробежка среди живописных мест и тех, кто не боится „грязных“ участков пересеченной местности. По этим дорогам и тропам в разные эпохи ходили такие знаменитые люди, как Татищев, Менделеев, Блок, Чайковский. Обязательно присоединяйтесь к первому трейл-забегу „По стопам Татищева“ в нашем округе», - прокомментировала руководитель проекта «Спортивный Солнечногорск» Юлия Зимкина.

Организатор спортивного события - центр «Солнечногорье». Поддержку мероприятию оказало «Шахматово Вилладж» и сообщество «Спортивный Солнечногорск». Подробная информация есть на сайте забега.

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Спортсмены Солнечногорск
25 июня 2024, 18:06
Физкультурно-спортивная акция пройдет в Лобне 26 июня
Администрация г.о. Лобня
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На базе школы № 6 имени В. И. Сахнова в Лобне пройдет «Зарядка долголетов». Принять участие могут все желающие.

Старт мероприятия - в 11:00. К физкультурно-спортивной акции присоединятся участники клуба «Активное долголетие». Поучаствовать могут и все желающие жители округа. В программе: веселые старты и другие спортивные активности.

Добавим, что стать участником клуба «Активное долголетие» в Лобне могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Среди условий: постоянная регистрация в Московской области и наличие социальной карты. С ней нужно прийти по адресу улица Молодежная, 4. Подробности по телефону: 8 495 579-46-61.

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Лобня Активное долголетие
25 июня 2024, 18:02
Минтранс Подмосковья: расписание поездов некоторых направлений изменится в июле
ЦППК
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Расписание электричек на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в июле. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Корректировки будут действовать до конца июня и 1–2 июля. В это время график работы диаметральных поездов от Ипподрома до Зеленограда-Крюково будет сокращено. При этом, первые рейсы в этом направлении выведены из расписания.

Пассажиров просят планировать свой маршрут заранее. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Поезда Раменское
25 июня 2024, 18:02
Волонтеры из Балашихи собрали корма и лекарства для зооприютов
Ирина Митюрина
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В поддержку бездомных животных волонтеры городского округа Балашиха провели благотворительную акцию. Они собрали наборы кормов и лекарств для зооприютов округа.

Участниками благотворительной акции стали клиенты местного зоомагазина. Посетители, которые покупали товары для своих питомцев, также оставляли подарки для животных из зооприютов Балашихи. Поддержка жителей позволит обеспечить приюты кормами, необходимыми средствами для ухода и лечения животных.

«Помощь бездомным животным - это не просто благотворительность, это наша ответственность перед теми, кто не может попросить о помощи сам. Мы рады видеть, как жители Балашихи откликаются на нашу инициативу и вносят свой вклад. Это, действительно, объединяет наше сообщество», - поделилась заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Волонтеры Животные Балашиха

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