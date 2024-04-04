Капитальный ремонт двух домов в Мытищах завершат в августе

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Сотрудники администрации регулярно следят за ходом ремонтных работ в тесном сотрудничестве с контрольными органами и экспертами фонда капитального ремонта Московской области, а также поддерживают прямой контакт с управляющими компаниями и жителями микрорайона.

«Отрадно отметить, что в этих домах живут инициативные люди, активно принимающие участие в судьбе своего микрорайона», - рассказал заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив.

Он также отметил, что в доме № 5 корпус еще предстоит решить проблемы с крышей, а в доме № 5 работы завершатся к концу лета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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