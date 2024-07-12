Капитальный ремонт Дрезненской школы завершится к 1 сентября

Сейчас на стройке трудятся более 90 рабочих и пять машин. Они занимаются фасадом, кладут плитку, штукатурят стены и благоустраивают территорию. Подрядчик продолжает утепление стен здания. Работы идут в графике.

Во время капремонта школу полностью обновят и снаружи, и внутри. Заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехнику. Потом в школу завезут новую мебель и оборудование.

Открыть школу планируется 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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