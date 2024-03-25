Капитальный ремонт дорог в Дмитрове начнут 15 апреля

Сейчас с дорог только сошел снег. На них начался ямочный ремонт. Объекты начнут полностью приводить в порядок в апреле. В программу вошли шесть участков.

Как рассказали в администрации округа, работы проведут на Промышленном проезде, подъезде к яхт-клубу «Водник», а также на улицах Институтская, Парковая и Набережная.

«Площадь ремонта увеличится практически вдвое. Если в прошлом году она составляла более 20 тысяч квадратных метров, то в этом году - порядка 40 тысяч квадратных метров», - сказал замглавы округа Андрей Кожинов.

Ремонт планируют завершить к 1 сентября.

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