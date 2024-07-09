Капитальный ремонт дома № 5 в ЖК «1 Мая» в Балашихе завершат в июле

«Дом без преувеличения многострадальный - капитальный ремонт там идет уже третий год. За этот период сменилось несколько подрядчиков. Стоит отметить, что сегодня к решению проблемы подключены все: Администрация округа, Фонд капитального ремонта Московской области, управляющая компания и, конечно, Совет многоквартирного дома. Начались работы, определена дорожная карта и график выполнения. До конца июля планируется все завершить», - написал в своем телеграм-канале Владимир Шапкин.

Ход ремонта депутат Московской областной Думы поставил на личный контроль. Повторную встречу с жителями он проведет 5 августа, чтобы оценить выполненные работы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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