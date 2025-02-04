04 февраля 2025, 18:39

Капитальный ремонт дома № 20 на Окском проспекте завершился в Коломне

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Современный облик появился у четырехэтажного многоквартирного дома в Коломне. Специалисты завершили его капремонт.

Здание было построено в 1932 году. Ремонт на площади около шести тысяч квадратных метров провели специалисты подрядной организации «Стройразвитие М».

В здании сделали кровлю из профнастила, утеплили чердак, установили новые наружные водостоки. Также строители восстановили кирпичный фасад и привели в порядок балконные плиты. В подъездах обновили окна и входные группы.

Отметим, что в Коломне действует трехлетняя программа капремонта. За этот период в округе отремонтируют 36 жилых домов. Проверить, включен ли дом в программу, можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Коломны проголосуют за новые проекты инициативного бюджетирования. На голосование в «Народном бюджете» представлено 19 разнообразных предложений.

Коломна ЖКХ Ремонтные работы
04 февраля 2025, 19:05
Подмосковное министерство напомнило об онлайн-услугах по газу
Unsplash
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Жители Подмосковья могут заказать ремонт и замену газового оборудования через региональный портал госуслуг. С начала года уже поступило 16 заявок.

Чаще всего требуется замена газовых плит и водонагревателей, а также обновление гибкой подводки и сопел горелок. Для оформления заявки нужен лицевой счет, который можно узнать в личном кабинете «Мособлгаза» или по телефону: 8 (495)122-40-04.

В услугу по ремонту входят работа слесаря, демонтаж старого и установка нового оборудования, а также настройка и подключение к газоснабжению. Бригада выезжает в течение суток или в удобный для клиента день.

Напомним, на портале также можно оформить техобслуживание, перерасчет платы за газ и переоформить договор.

Газ Госуслуги
04 февраля 2025, 19:04
Ремонт спортшколы на Октябрьском проспекте в Люберцах завершат в 2025 году
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Капитальный ремонт здания спортивной школы олимпийского резерва на Октябрьском проспекте, 349А, в городском округе Люберцы планируют завершить до сентября 2025 года. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Здание построено в 1970 году и за все время эксплуатации ни разу капитально не обновлялось. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект включен в государственную программу.

Сейчас строители завершают демонтажные работы и приступают к отделочным. В рамках капремонта обновят фасад здания, заменены инженерные системы, сантехника, окна, двери, полы и потолки. Также запланирован ремонт манежа, внутренняя отделка помещений, кровельные работы и благоустройство прилегающей территории. Кроме того, школа получит новую мебель. Все работы планируется завершить до сентября 2025 года.

Люберцы Школы Ремонтные работы
04 февраля 2025, 18:29
Волонтеры навестили ветеранов блокадного Ленинграда в Балашихе
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В рамках инициативы, посвященной 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками. Эти мероприятия стали возможны благодаря инициативе активных жителей, обратившихся в общественную приемную местного отделения партии.

В этот день партийцы, в числе которых был и член «Единой России» Григорий Чернышов, навестили Людмилу Яковлевну Бокованову и Маргариту Николаевну Лебедеву. В ходе визита ветеранам вручили памятные подарки, ставшие символами благодарности за их стойкость и мужество.

«Мы поговорили с ветеранами, и они поделились воспоминаниями о нечеловеческих условиях жизни в блокадном Ленинграде, о страданиях от голода и холода, постоянной опасности и непреклонном духе, который не был сломлен вражеской агрессией», - рассказал Григорий Чернышов.

Он подчеркнул, что память о блокадном Ленинграде - это не просто исторический факт - это живое свидетельство боли, которая до сих пор отзывается в сердцах тех, кто пережил эту трагедию.

Ветераны Балашиха Блокада Ленинграда
04 февраля 2025, 18:19
Комплексное благоустройство четырех дворов проведут в Чехове в 2025 году
Медиасток.рф
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В Чехове продолжается комплексное благоустройство дворов и общественных пространств. В этом году комплексное работы проведут на четырех дворовых территориях.

В 2025 году планируется провести комплексные работы на четырех дворовых территориях. В список адресов, где будут проведены изменения, входят: улица Мира, дома 11, 12, 13, 15 и 16; деревня Манушкино, дома 26, 17, 18 и 25; улица Дружбы, дома 2а, 6/2, 6/1 и 15; улица Чехова, дома 61 и 59.

В рамках губернаторской программы на улице Чехова у дома № 45 появятся современные игровые и спортивные площадки. Также на одиннадцати площадках города будет выполнена замена покрытия и обновление элементов.

В этом году начнутся проектно-изыскательные работы в сквере за клубом «Энергомаш» и на «Аллее Любви» на улице Московской. Полное обновление этих общественных пространств запланировано на 2026 год.

Кроме того, в рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» и подпрограммы «Комфортная городская среда» будет проведено благоустройство каскада прудов на реке Теребенка и территории Губернского леса.

Центральный парк города Чехов также ожидают значительные изменения. В рамках проекта запланировано подключение парка к централизованным инженерным сетям, включая строительство трансформаторной подстанции, систем водоснабжения и водоотведения, установка кафе и всесезонного павильона для проведения мастер-классов, обустройство парковки для автомобилей, строительство административно-хозяйственного блока, создание детской площадки, волейбольного корта и спортивной зоны, установка ротонды и обустройство дорожек и тропинок.

Реализация всех запланированных мероприятий в Центральном парке намечена на 2025–2026 годы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил улучшить освещение на дорогах и во дворах Подмосковья.

Чехов Дороги Ремонтные работы

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