Капитальный ремонт дома № 20 на Окском проспекте завершился в Коломне

Здание было построено в 1932 году. Ремонт на площади около шести тысяч квадратных метров провели специалисты подрядной организации «Стройразвитие М».

В здании сделали кровлю из профнастила, утеплили чердак, установили новые наружные водостоки. Также строители восстановили кирпичный фасад и привели в порядок балконные плиты. В подъездах обновили окна и входные группы.

Отметим, что в Коломне действует трехлетняя программа капремонта. За этот период в округе отремонтируют 36 жилых домов. Проверить, включен ли дом в программу, можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Коломны проголосуют за новые проекты инициативного бюджетирования. На голосование в «Народном бюджете» представлено 19 разнообразных предложений.