Капитальный ремонт Дмитровского техникума выполнили более чем на 50%

Ход ремонтных работ в техникуме контролирует глава городского округа Илья Поночевный. Сейчас уже выполнили больше половины: произвели демонтаж, укрепили стены, окна и фундамент. Также специалисты приступили к установке вентиляции, которая будет проходить по всему учебному корпусу.

«До конца доделывается монтаж вентиляционной системы, инженерной системы - это включается слаботочка, освещение плюс отопительные все моменты. От отпления ведется магистраль, сантехника и так далее подготавливается к чистовой отделке», - заявил заместитель директора Дмитровского техникума Виктор Колосов.

Дмировский техникум - одно из старейших учебных заведений, его открыли в 1940 году. С этого времени в здании еще ни разу не проводили капремонт. Теперь на объекте трудятся почти 50 специалистов. Они также работают над утеплением фасадов, теплоизоляцией труб подвалов и чердачных помещений.

В техникуме учатся более 2500 студентов по 36 направлениям. Наиболее известные: «Поварское и кондитерское дело», «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

На время ремонта учебный процесс проходит в поселке Новосинького. Студенты и преподаватели очень ждут открытия мастерских. Именно там реализуют программу «Профессионалитет», разработанную Минпросвещения.

Ключевая задача - оборудовать мастерские современной техникой и подготовить будущих специалистов. С этим учителя и студенты заведения справляются на ура. Они призеры и победители региональных всероссийских конкурсов по профессиональным навыкам.