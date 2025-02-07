07 февраля 2025, 21:10

Капитальный ремонт ДК «Исток» в Серпухове выполнили почти на четверть

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В Серпухове продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Исток», строительная готовность объекта составляет 24%. Сейчас там трудятся свыше 60 рабочих и две машины спецтехники.

Специалисты укладывают перегородки из газоблока и кирпича. Кровлю здания отремонтировали полностью, на 90% демонтировали внутренние помещения и на 50% выполнили штукатурные работы.

Во дворце культуры сделают полную перепланировку, обновят главный вход и оборудуют удобные проходы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, в учреждении обустроят две современные многофункциональные студии, установят новое звуковое и световое оборудование.

Весной в здании полностью модернизируют систему отопления.

Отметим, что капитальный ремонт дворца культуры в Серпухове проводят за счет областных средств в рамках программы «Культура Подмосковья».

Серпухов Ремонтные работы
07 февраля 2025, 21:38
Автовладельцам в Лосино-Петровском напомнили правила безопасного вождения
Медиасток.рф
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В городском округе Лосино-Петровский активисты «Молодой Гвардии Единой России» и сотрудники дорожно-патрульной службы провели рейд по проверке соблюдения водителями скоростного режима и правил дорожного движения. Горожанам раздали информационные листовки.

Мониторинг на улицах города провели в самые оживленные часы. Инспекторы останавливали водителей для проверки и проводили с ними профилактические беседы о безопасном вождении. Помимо этого, участникам дорожного движения вручали информационные листовки и памятки с правилами дорожного движения.

Отдельное внимание сотрудники дорожно-патрульной службы уделили теме использования ремней безопасности и детских автокресел. Они также напомнили жителям Лосино-Петровского о штрафах за нарушения.

Отметим, что большинство водителей проявляли внимательность и соблюдали правила дорожного движения.

ПДД ГИБДД Лосино-Петровский
07 февраля 2025, 20:58
Волонтер из Пушкино Екатерина Неженцева рассказала о реабилитации птиц в Анапе
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Подмосковные волонтеры помогают спасать диких птиц, пострадавших от разлива мазута в Анапе. Ослабленных и напуганных, их доставляют в стационар, где специалисты проводят очистку, лечение и реабилитацию. О том, как организована работа, рассказала председатель комиссии по экологии общественной палаты в Пушкино Екатерина Неженцева.

«В стационаре сейчас две бригады. Птиц кормят с добавлением лекарства - там есть витамины и обезболивающие, потому что у птичек, которых отмывали от мазута, появились ожоги роговицы, пищевода и так далее», - отметила Неженцева.

У каждой птицы определенное время пребывания в стационаре - все зависит от ее состояния. Одни чувствуют себя хорошо, другие не могут даже повернуть шею. Для самых слабых есть карантинная зона, где они получают дополнительное лечение. По словам волонтера, дольше всего птицы оставались в стационаре две недели.

Реабилитация водоплавающих - достаточно длительный процесс. Им необходимо движение, но из-за мойки от мазута жировой слой истончается, и пернатые временно теряют способность нормально передвигаться. После стационара их отправляют в другой центр, где есть просторные вольеры с водой. Там птицы окончательно восстанавливаются.

Екатерина Неженцева добавила, что дикие птицы боятся людей. Любое прикосновение или звук для них - стресс. Волонтеры стараются минимизировать контакт, обеспечивая им тишину.

Волонтеры Анапа
07 февраля 2025, 20:52
Экскурсию по Технограду института физики провели для школьников в Серпухове
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Накануне Дня российской науки для учащихся образовательных учреждений Серпухова организовали экскурсию по Технограду Института инженерной физики. Мероприятие подготовили совместно с Центром по профориентации и трудоустройству молодежи.

Школьникам продемонстрировали работу двух резидентов зоны «ТехноИнноватика»: автономной системы пожаротушения «Огнеборец» и снаряжения с системой локального электрообогрева для работы спасательных служб в экстремальных условиях. Помимо этого, ребята узнали о деятельности научно-технологического и фармацевтического производственного комплекса.

Учащиеся побывали также в лаборатории, где проводят физико-химические исследования. Им рассказали о деятельности акционерного общества «Алурон»: предприятие проектирует новые производства по выпуску лекарственных препаратов.

«Рад, что ребята, несмотря на юный возраст, интересуются наукой и планируют связать с ней будущую профессию, чтобы своими достижениями прославлять наш наукоград», - сказал глава Серпухова Сергей Никитенко.

Вузы Молодежь Серпухов Наукоград
07 февраля 2025, 20:39
Администрация Серпухова провела встречу с жителями в поселке Большевик
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В доме культуры поселка Большевик городского округа Серпухов прошла встреча с жителями в формате выездной администрации. На мероприятии рассмотрели земельные вопросы, темы здравоохранения, а также проблемы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

На встречу с жителями приехали и депутаты окружного Совета Николай Пушкин, Елена Акимова и Алексей Батогов. Советник министра здравоохранения Московской области Юрий Радионов и начальник отдела № 5 Государственного казенного учреждения здравоохранения московской области «Центр медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области» Наталья Мальнева ответили на вопросы собравшихся о медицине в муниципалитете.

Несколько тем на встрече касались увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, которые обороняли Серпуховский рубеж. Все вопросы представители администрации и депутаты взяли на личный контроль.

Отметим, что 13 февраля в 17:00 пройдет очередная встреча с жителями в здании администрации в Пущине.

Благоустройство ЖКХ Серпухов

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