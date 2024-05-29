Капитальный ремонт детского сада № 3 в Рузе завершится к сентябрю

Сейчас на объекте ведутся активные работы по монтажу плитки на стенах и полу. В скором времени строители приступят к благоустройству. На прилегающей территории установят малые архитектурные формы и обновят асфальт.

Напомним, что здание детского сада № 3 построили в 1972 году. Капитальный ремонт на объекте проводят впервые. Завершить все работы планируется к сентябрю текущего года.

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