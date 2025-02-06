06 февраля 2025, 13:28

Капитальный ремонт детского центра «Созвездие» ачался в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из бюджета региона. На текущем этапе строители уже демонтировали старые конструкции.

Общая площадь здания составляет 974,4 квадратных метра. В рамках капитального ремонта планируется провести комплексное обновление - от замены кровли и фасада до установки новых инженерных систем. Особое внимание уделят модернизации системы вентиляции.

Центр «Созвездие» является частью дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» и расположен на улице Булычева, 7. Открытие обновленного центра запланировано на декабрь 2025 года.

В Лобне уделяется особое внимание качеству предоставляемых услуг в сфере дополнительного образования. В учреждениях проводятся работы по формированию педагогического штата, также регулярно обновляют оборудование, делают ремонт и занимаются благоустройством.

Дети Лобня Строительство Ремонтные работы
06 февраля 2025, 13:57
Подмосковные спасатели предупредили водителей о гололеде
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспаса» напоминают водителям о важности соблюдать ПДД в связи с гололедом. Заместитель начальника теруправления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергей Богатков отметил, что при оттепели днём и заморозках ночью дороги становятся особенно скользкими, увеличивается риск ДТП.

«Работники противопожарно-спасательной службы призывают всех участников дорожного движения следовать правилам, которые помогут обеспечить безопасность как водителям, так и пешеходам. Во время движения по дороге автовладельцам необходимо соблюдать безопасную скорость и дистанцию», - отметил Богатков.

Водителям стоит помнить, что на гололеде тормозной путь возрастает в восемь раз, а дистанция до других машин должна быть не менее половины скорости движения. Помимо этого, особенно осторожно нужно проезжать пешеходные переходы и перекрестки, а также следить за пожилыми людьми и детьми.

Спасатели советуют не садиться за руль в состоянии усталости или после приема лекарств или алкоголя. Внимательность и осторожность на дороге - залог безопасности для всех.

Спасатели Дороги
06 февраля 2025, 13:57
Сноубордист из Подмосковья Арсений Томин стал призером турнира за кубок России
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Подмосковный сноубордист Арсений Томин продолжает успешно выступать на Кубке России. На пятом этапе в Миассе он завоевал серебро в дисциплине «сноуборд-кросс в смешанной паре» вместе с Александрой Паршиной из Магаданской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Ранее Томин занял третье место в индивидуальном заезде и брал серебро на четвертом этапе в тех же дисциплинах. На третьем этапе спортсмен стал двукратным победителем.

Напомним, соревнования в Миассе продлятся до 6 февраля, следующий этап пройдет в Челябинской области, а финал состоится в апреле в Лабытнанги.

Спортсмены
06 февраля 2025, 13:56
Почти 20 школ построят в Подмосковье по госпрограмме в 2025 году
Минстрой МО
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В 2025 году в Подмосковье построят 17 новых школ, которые смогут принять более 11,4 тысячи учеников. Образовательные учреждения появятся по госпрограмме в 15 округах и помогут решить проблему второй смены. Школы оснастят современными классами и специализированными кабинетами, создавая комфортные условия для учебы.

Некоторые проекты уже реализовали. Так, в микрорайоне Купелинка Ленинского округа открылась школа на 1,1 тысячи мест. В Дзержинском завершат строительство комплекса со школой на 1,1 тысячи мест и детским садом на 100 мест. В Зарайске появится школа на 825 мест, что позволит отказаться от второй смены. В Одинцове и Звенигороде откроются учреждения на 950 и 1,1 тысячи мест соответственно, а в Ленинском округе в квартале Римский построят школу на 1,3 тысячи мест. В Королеве появится новый корпус школы № 1 на 400 мест.

К 1 сентября заработают школы в Домодедове, Богородском округе, Ступине, Чехове, Долгопрудном и Подольске. Также откроется воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске. До конца года планируется сдать еще три объекта: школу на 1,1 тысячи мест в Красногорске, пристройку на 350 мест к «Внуковской школе» в Дмитровском округе и пристройку на 300 мест к гимназии № 6 в Солнечногорске.

Школы Строительство
06 февраля 2025, 13:49
Рапиристки из Подмосковья выиграли 2 медали первенства России по фехтованию
Федерация фехтования России
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Спортсменки из Подмосковья Милана Левчук и Стефания Часовникова выиграли две медали первенства России среди кадетов по фехтованию на рапирах. В пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта уточнили, что на пути к финалу они провели по семь победных встреч.

Милана Левчук начала финал с серии атак. Ей удалось вырваться вперед на старте поединка - 3:1, 8:3. К середине второго периода Стефания Часовникова сократила разрыв до 7:8. Итоговый счет составил 15:10 в пользу Левчук, которая второй год подряд побеждает на кадетском первенстве.

За победу в личном зачете сражались в общей сложности более 200 рапиристок. Сборная Московской области на первенстве России по фехтованию завоевала пять медалей: две золотые, одну серебряную и две бронзовые.

​Турнир проходит в Волгограде со 2 по 9 февраля.

Спортсмены

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