Капитальный ремонт бассейна в Дмитрове завершат к началу 2024 года

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона до конца 2023 года.

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Работы здесь стартовали в начале этого года. Здание «Бриза» было построено в 1988-м году, а в 2016 году бассейн был закрыт в связи с неудовлетворительным техническим состоянием. Глава округа Илья Поночевный на встрече с губернатором озвучил проблему и благодаря поддержке Андрея Воробьева бассейн был включен в программу «Спорт Подмосковья».

Руководитель проекта Алексей Зайцев сообщил, что сейчас объект готов на 60%.

«60% готовность имеем. Резко будет увеличение в процентном соотношении в ноябре, так как приходят фасадные панели, будут заменены витражи, окна установлены и внешний вид обретет бассейн», - рассказал Алексей Зайцев.

После выполнения всех работ, здание бассейна «Бриз» полностью преобразится. Оно будет соответствовать единому стандарту, который приняли для всех спортивных комплексов Московской области.

Здесь появятся ресепшен и зона ожидания для родителей. Открытия бассейна с нетерпением ждут жители. Спортивный объект является единственным на территории Дмитровского округа, где есть отдельная детская чаша для обучения плаванию малышей младше семи лет. Срок окончания работ - начало 2024 года.