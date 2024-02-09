09 февраля 2024, 11:36

Капитальный ремонт 9 спортивных объектов запланировали в Подмосковье в 2024 году

Unsplash
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Комитет Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике провел заседание, в ходе которого обсудили вопрос капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. В 2024 году в Подмосковья преобразятся девять спортобъектов.

«Все работы по модернизации и развитию социальной инфраструктуры ведутся в первую очередь в рамках исполнения наказов наших жителей», - отметила председатель Комитета Линара Самединова.

В текущем году в Подмосковье модернизируют стадион «Гидросталь» в Чехове, спорткорпус в Ступине, стадион «Старт» в Богородском округе, спорткомплекс «Орион» в Балашихе, стадион «Чайка» в Королеве, бассейн «Бриз» в Дмитрове, бассейн в Сергиевом Посаде, стадион «Авангард» в Коломне, а также спорткомбинат «Строитель» в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Мособлдума Балашиха Ступино
09 февраля 2024, 11:37
Более 100 социальных предпринимателей зарегистрировались в Подмосковье с начала года
Unsplash
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Более 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья получили статус социальных предприятий в этом году. В прошлом году число таких компаний превысило тысячу.

«Подтверждать социальный статус необходимо ежегодно. По итогам первого в этом году заседания межведомственной комиссии социальными предприятиями были признаны 136 субъектов МСП, из них 106 - подтвердили статус, остальные 30 - получили его впервые», - сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

Напомним, что социальные предприниматели могут получить до трех миллионов рублей на возмещение затрат по аренде, ремонту, на ярмарочно-выставочные мероприятия, медицинское обслуживание детей и другие.

Для представителей МСП также предусмотрены гранты - они позволяют бизнесу получить до 500 тысяч рублей. Сумма гранта может покрыть до 75% расходов.

Подать заявку на получение статуса можно на портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
09 февраля 2024, 11:35
Более 160 спортсменов Подмосковья выступят на зимней всероссийской спартакиаде
фото: Петр Кабанов
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Зимняя спартакиада пройдет на территории пяти регионов России — Челябинской, Тюменской и Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае. Участниками станут 2,5 тысячи спортсменов со всей России, из них 165 — из Подмосковья.

Соревнования пройдут по 14 видам спорта: альпинизм, биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл и хоккей.

Главной площадкой турнира станет Челябинская область - именно здесь состоится церемония открытия спартакиады. Закрытие соревнований состоится 18 февраля также в Челябинске на ледовой арене «Трактор».

С расписанием соревнований можно ознакомиться на сайте спортивного мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
09 февраля 2024, 11:14
Детское отделение поликлиники № 2 откроют в ЖК «Пехра» в Балашихе весной
пресс-служба администрации городского округа Балашиха
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Глава Балашихи Сергей Юров проверил готовность детского отделения поликлиники № 2. Его откроют в марте в жилом комплексе «Пехра» в микрорайоне Авиаторов.

«В 2023 году в жилом комплексе „Пехра“ мы открыли новую взрослую поликлинику, которая уже активно принимает пациентов. Кроме того, здесь продолжается строительство большой школы на 1500 мест. Еще одним важным социальным объектом, который откроется здесь в 2024 году, станет детское отделение поликлиники № 2», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

По его словам, все строительные работы уже завершены. В отделение закуплено необходимое оборудование и мебель. Осталось получить лицензию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Новое отделение станет структурным подразделением поликлиники № 2. Здесь будет два кабинета педиатра, отдельный фильтр-бокс и прививочный кабинет. Учреждение рассчитано на 50 посещений в смену.

Здравоохранение Балашиха
09 февраля 2024, 11:14
Цифровую зону МФЦ открыли в микрорайоне Тимоново в Солнечногорске
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Цифровую зону МФЦ открыли в культурно-досуговом центре «Тимоново» в Солнечногорске. Там можно получить порядка 200 электронных услуг федерального, регионального и муниципального уровней.

«Цифровизация плотнее входит в нашу жизнь, и у населения появляется запрос получить какую-либо услугу недалеко от дома. Такая потребность возникла и у жителей, проживающих на территории бывшего военного городка в Тимоново, ведь сейчас удаленность от основного офиса достаточно большая. Уверен, что новой пункт МФЦ будет востребован, особенно среди старшего поколения», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее на территории муниципалитета открыли еще две цифровые зоны: в Центральной библиотеке Солнечногорска и в культурно-досуговом центре «Метролог» в поселке Менделеево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал топ-10 цифровых решений в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск МФЦ

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