Капитальный ремонт 47 домов выполнили в Ленинском округе в 2024 году

Участниками стали воспитанники мытищинской спортивной школы. Тренеровку провел мастер спорта по самбо Папян Нвер.

Юных самбистов «Спортивной школы „Центр детского и юношеского спорта“ научили технике бросков с выхватом за ноги - одной из основных в этом виде борьбы, выполнение которой требует мастерства. Помимо теории, спортсмены могли и сами, под руководством тренера на практике отработать полученные навыки. Показал Папян Нвер - мастер спорта по самбо, и другие сложные элементы, которые важны для настоящего самбиста.

Прошел мастер-класс в дружеской атмосфере, участники могли задать интересующие вопросы профессионалу и перенять важный опыт для дальнейшей спортивной карьеры.

«Такой формат занятий не только развивает физические навыки детей, но и способствует формированию командного духа и уверенности в себе. Завершившийся мастер-класс стал отличной площадкой для дальнейшего роста и развития юных самбистов», - поделился Владимир Акимов, координатор проекта «Zа самбо».

Организаторы благодарны воспитанникам спортивной школы за активность и обещают новые мастер-классы от профессионалов, ведь количество участников на этой тренировке говорит о популярности самбо среди молодежи городского округа Мытищи.