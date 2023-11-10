Капитальный ремонт 35 больниц и поликлиник Подмосковья проведут в 2024 году

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что на капитальный ремонт медицинских объектов в Подмосковье планируется направить 14,4 миллиарда рублей. На эти средства приведут в порядок 27 поликлиник, семь стационаров и одно учреждение материнства и детства.

Кроме этого, на 2024 год запланирован текущий ремонт еще 87 объектов здравоохранения. На это направят миллиард рублей. В регионе обновят 27 фельдшерских пунктов, 16 станций и постов скорой помощи, 10 амбулаторий, семь стационаров, один диспансер и один офис врача общей практики.

«Мы продолжим масштабную программу по модернизации здравоохранения. Меняется подход к оказанию медицинской помощи, внедряется новый стандарт поликлиник. Также, строим новые учреждения, закупаем оборудование, привлекаем в регион медиков. Главное, что все значимые положительные преобразования видят наши жители», - добавил Игорь Брынцалов.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

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