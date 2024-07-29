Кандидатами в депутаты Реутовского городского совета стали 91 человек

Шесть избирательных партий выдвинули своих кандидатов. О намерении баллотироваться в порядке самовыдвижения заявили семь человек из 91.

Возраст кандидатов от 25 до 60 лет, все они из разных сфер деятельности. Некоторые кандидаты уже были депутатами городского округа Реутов, а часть - на выборах впервые. В числе кандидатов есть участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, есть и Герой России.

Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября. В итоге изберут 25 депутатов: на каждом из пяти многомандатных округов выберут по пять депутатов.

Жители Реутова в этом году смогут отдать свой голос удаленно через систему дистанционного электронного голосования. Регистрация на электронное голосование началась 22 июля.

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