29 июля 2024, 23:35

Кандидатами в депутаты Реутовского городского совета стали 91 человек

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О готовности баллотироваться на муниципальные выборы в Реутове заявили 91 человек. Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября, в результате выберут 25 народных избранников.

Шесть избирательных партий выдвинули своих кандидатов. О намерении баллотироваться в порядке самовыдвижения заявили семь человек из 91.

Возраст кандидатов от 25 до 60 лет, все они из разных сфер деятельности. Некоторые кандидаты уже были депутатами городского округа Реутов, а часть - на выборах впервые. В числе кандидатов есть участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, есть и Герой России.

Выборы в Реутовский городской совет депутатов пройдут 6, 7 и 8 сентября. В итоге изберут 25 депутатов: на каждом из пяти многомандатных округов выберут по пять депутатов.

Жители Реутова в этом году смогут отдать свой голос удаленно через систему дистанционного электронного голосования. Регистрация на электронное голосование началась 22 июля.

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Депутаты Реутов Выборы
30 июля 2024, 00:10
Реконструкцию теплосетей в Реутове завершили на 30%
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На совещании специалистов администрации Реутова обсудили готовность многоквартирных домов к отопительному сезону и реконструкцию системы теплоснабжения. Паспорта готовности получили 189 домов из 385, а теплосети обновили на 30%.

По словам главы городского округа Реутов Филиппа Науменко, одна из самых важных тем для муниципалитета - тема подготовки системы жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

«Как и ориентирует нас губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев, мы должны детально разобрать ситуацию по каждому дому и каждому участку теплотрассы», - сказал Филипп Науменко.

Систему теплоснабжения в Реутове в этом году модернизируют: около двух километров труб уложат под землю. Раньше тепловые каналы проходили по территории двух школ, это сужало площадь для школьных занятий.

«Работы на сетях выполнены на 30%. В настоящий момент идет демонтаж старых труб и обустройство временных схем прокачки воды. Все работы завершим к октябрю», - доложил на совещании начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Евгений Книга.

Также он рассказал о подготовке многоквартирных домов и коммунальной инфраструктуры к зиме. Из девяти котельных - семь полностью соответствуют норме. Две котельные закроют на ремонт к августу. Сейчас многоквартирные дома округа Реутов проверяют на готовность к осенне-зимнему отопительному сезону: паспорта получили 189 домов из 385.

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ЖКХ Отопление Реутов Ремонтные работы
29 июля 2024, 23:51
Марина Новыш из Подмосковья завоевала 6 медалей на кубке России по гребле
Фото: Федерация гребного слалома России
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Марина Новыш, представляющая Подмосковье, завоевала сразу четыре медали на первенстве России по гребному спорту, включая две золотых, серебряную и бронзовую награды. А на всероссийском Кубке сильнейших, который прошел в Сергиево-Посадском городском округе, она также поднялась на верхнюю ступень пьедестала дважды.

В рамках первенства страны Новыш, представляющая городской округ Бронницы, одержала победу в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом К-1ж». Кроме того, она заняла второе место в командной гонке на байдарках-одиночках, выступая вместе с Елизаветой Рябиковой и Татьяной Глумовой, которые также принесли команде бронзовые медали в соревнованиях по каноэ-одиночкам.

На всероссийском Кубке сильнейших 21-летняя спортсменка также показала выдающиеся результаты, завоевав золотые медали в дисциплинах «слалом С-1ж» и «слалом С-1м» среди взрослых гребцов.

Марина отметила, что очень рада успешному выступлению и высокому результату, который превзошел ее ожидания. Она пояснила, что хотела показать то, над чем работала на тренировках. Спортсменка подчеркнула важность качественной подготовки в межсезонье и многочасовых тренировок на бурной воде, которые сказались на успешных выступлениях.

Кроме того, «бронзовую» медаль на Кубке сильнейших завоевал еще один подмосковный спортсмен, Игорь Михайлов, который выступал в дисциплине «слалом С-1м» среди мужчин Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
29 июля 2024, 23:15
Чемпионат по военному многоборью завершился в Серпухове
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Чемпионат по военному пятиборью и летнему офицерскому троеборью среди военнослужащих ракетных войск стратегического назначения прошел в Серпухове. Победили команды Омского ракетного объединения и четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России.

Военные показали отличную физподготовку: они соревновались в беге, стрельбе из мелкокалиберной винтовки и пистолета Макарова, метании гранаты, плавании, прохождении полосы препятствий. По итогам соревнований лучшим вручили медали и грамоты.

В командном зачете победили военнослужащие Омского ракетного объединения, второе место - у воспитанников Серпуховского военного института ракетных войск, а почетное третье заняли представители Владимирского ракетного объединения.

В военном пятиборье первое место завоевала команда четвертого Государственного центрального межвидового полигона Минобороны России. Второе - у Владимирского ракетного объединения. Третье место заняли военнослужащие Серпуховского военного института ракетных войск.

«Всем участникам - успехов в служении Отечеству и спорте. Победителям - показать отличные результаты на следующем этапе - Спартакиаде Вооруженных сил Российской Федерации!», - пожелал офицерам глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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Серпухов Военные
29 июля 2024, 23:03
Поликлинику на 750 посещений в смену откроют в Видном в 2025 году
Минстрой МО
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Реализация проекта по строительству новой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, продолжается в Видном. Степень готовности объекта превышает 50%. Ожидается, что учреждение откроет свои двери в 2025 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

На строительной площадке работают более 120 специалистов, а также задействовано пять единиц специальной техники. На текущий момент выполняются работы по установке внутренних перегородок, отделки помещений, монтажу систем вентиляции и кондиционирования, а также внутренних систем водоснабжения и отопления. Кроме того, начаты работы по реализации фасада.

Площадь поликлиники составит 9,9 тысячи квадратных метров, что значительно улучшит доступность амбулаторно-поликлинической помощи для жителей Видного как взрослого, так и детского профиля.

В здании нового медицинского учреждения разместятся терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, служба неотложной помощи, стоматологические кабинеты, отделение лучевой диагностики с современным оборудованием, а также восстановительная медицина и реабилитационные услуги, включая дневной стационар.

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Здравоохранение Строительство Поликлиники Медицина Видное

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