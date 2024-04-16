Канализацию отремонтировали в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Неисправные коллекторы - не единственная проблема, требующая решения. В Лобне активно занялись поиском нарушителей, которые сбрасывают в реку отходы производства. Коммунальщики планомерно обследуют водоем, берут пробы, проводят анализы и находят виновных. Благодаря этому вода на выходе с очистных теперь не мутная и вспененная, а прозрачная. В планах городской администрации - обследование и реконструкция всей системы ливневой канализации в городе.

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Когда-то в микрорайоне Красная Поляна действовала единая система очистки стоков. Но часть территории стала частной, и ситуация изменилась. Собственник убрал коллектор, и канализация стала попадать прямо в реку. Чтобы миновать надежно огороженный забором частный участок и выйти в централизованную систему, понадобилось нестандартное решение.

«Работа сложная, ювелирная: у нас есть всего два метра, чтобы смонтировать самотечную канализацию. Там и другие коммуникации, поэтому все их нужно ювелирно обойти», - поделился директор по производству ООО «Чайка» Евгений Глебов.

С поставленной задачей специалисты справились, и теперь все стоки будут уходить в коллектор на Спортивной улице, а вода в реке станет намного чище.

«Хозбытовая канализация больше не будет попадать в реку, как это происходило ранее. На данный момент произведено большое количество работ по присоединению колодца в сеть уже через другой коллектор. Позитивные изменения есть, и все остальные моменты также будем устранять и пресекать», - сказал руководитель службы контроля качества ООО «Чайка» Роман Фомичев-Майоров.