«Канализация льется 2 месяца». В квартире жителя Балашихи из-за бездействия УК выросли грибы

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По его словам, канализация льется уже два месяца. Мужчина отправил первую заявку в управляющую компанию «ПИК-комфорт» еще 12 августа, а также позвонил в аварийную службу. Представители последней прибыли под вечер и перекрыли воду, а мастер от УК так и не пришел. Первый визит сотрудника управляющей компании состоялся только через три дня после отправки заявки.

«Сказал, что у меня течет кондиционер, вышел с обещанием вернуться и не вернулся», - поделился Антон.

Другой мастер пришел 19 августа. Он заявил, что может только помочь отвести воду, но ремонтировать стояк не будет. Позже мужчине удалось добиться визита представителей УК, которые провели осмотр и составили акт о коммунальной аварии в квартире. Однако сотрудники компании заявили, что это зона ответственности застройщика. Его представитель явился 8 сентября.

«Пришел представитель застройщика и составил акт комиссионного осмотра, по которому застройщик должен выполнить ремонт в течение 45 дней», - отметил Антон.

В октябре мужчине три раза назначали ремонт, но мастер переносил работы на другие дни, после чего вообще перестал отвечать. Из-за протечки канализационной системы у мужчины в квартире выросли грибы.

«Грибы были. Сейчас уже их нет, так как я все-таки не могу сидеть и просто смотреть, как они разрастаются. Обрабатывал стены своими силами. <…> Надо мной 20 этажей. Стоит ведро 50 литров, куда все это стекает. Каждый день несколько раз это ведро нужно сливать», - пожаловался он.

Сам Антон уточнил, что его направили к застройщику, несмотря на то, что за канализационный стояк отвечает управляющая компания. Представитель УК «ПИК-комфорт» на просьбу «360» прокомментировать ситуацию попросила дать время разобраться.

Ранее уголовное дело против управляющей компании возбудили в Щелкове. Должностных лиц заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.