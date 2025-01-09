Канализационные станции реконструируют в поселке Голубое в 2025 году

Аварийные бригады работали над прочисткой насосов в поселке Голубое, устраняя застрявшие бытовые предметы. Сейчас от Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области ожидают подтверждения о включении четырех канализационно-насосных станций в государственную программу реконструкции.

Жители Андреевки сообщили о ненормативной подаче тепла через крышные котельные на Староандреевской улице, дом № 43, в корпусах № 1 и № 2. Александр Кузьмин обсудит с управляющей организацией замену второго котла на объекте.

«Такие обходы помогают разобраться в проблемах на месте и оперативно отреагировать на них, найти оптимальное решение. Вопросы отопления в осенне-зимний период держим на особом контроле. Нам, как и губернатору, важно, чтобы жители были в тепле, с горячей водой, в комфортных условиях», - отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Также жители Андреевки недовольны просевшей после прокладки кабеля дорогой в Тверецком проезде. Администрация выдала предписание владельцу здания о необходимости восстановления асфальтового покрытия.

В Алабушево Александр Кузьмин посетил дом № 16 на Военно-Морской улице. Год назад в электрощитовой подъезда произошло самовозгорание. Вопрос решили с новой управляющей компанией «ЮгСтрой», которая обслуживает дом с декабря 2024 года.