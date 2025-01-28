28 января 2025, 20:59

Канализационные станции модернизируют в поселке Голубое в 2025 году

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Канализационные насосные станции в поселке Голубое под Солнечногорском планируют реконструировать по государственной программе в 2025 году. Эти работы позволят повысить качество водоотведения и решит проблему разлива сточных вод на поверхность.

Константин Михальков подчеркнул, что в системе канализационных насосных станций поселка Голубое имеются технологические нарушения, допущенные застройщиком жилых комплексов еще на этапе строительства. К числу этих нарушений относятся неправильный монтаж и отсутствие приемных резервуаров, а также износ оборудования. Эксперты уже проанализировали все выявленные проблемы и учтут их при проведении реконструкции.

Кроме того, глава округа сообщил о достигнутой договоренности с региональным министерством ЖКХ о переподключении канализационной насосной станции на улице Родниковой, рядом с домом № 1, от местных очистных сооружений к системе «Мосводоканала». Это позволит использовать имеющийся запас мощности для приема стоков.

В настоящее время, перед началом масштабных ремонтных работ, специалисты приняли временные меры для улучшения ситуации. Они установили два мощных насоса и теперь проводят их прочистку каждые два дня, а не по мере возникновения засоров. В феврале в канализационных насосных станциях также установят дробилки, которые будут измельчать инородные и бытовые предметы, тем самым защищая оборудование.

«В течение года справимся с изливами в Голубом. Для этого мы входим в региональную госпрограмму - на что мы получили поддержку губернатора Андрея Воробьева в этом вопросе», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

ЖКХ Солнечногорск Ремонтные работы
28 января 2025, 20:45
Более 9 тысяч операций провели в онкодиспансенре в Балашихе в 2024 году
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Московский областной онкологический диспансер, являющийся ведущим специализированным центром региона, демонстрирует впечатляющие результаты в борьбе с онкологическими заболеваниями. По итогам 2024 года в диспансере провели более девяти тысяч операций.

Это стало возможным благодаря высокому профессионализму врачей, использованию современных технологий и комплексному подходу к лечению пациентов.

Московский областной онкологический диспансер - это лечебное учреждение третьего уровня, оказывающее полный спектр специализированной помощи пациентам со злокачественными новообразованиями. Здесь проводятся высокотехнологичные хирургические операции, химиотерапия, радиотерапия, а также оказывается паллиативная помощь.

Диспансер оснащен современным медицинским оборудованием и новейшими информационными технологиями, что позволяет проводить точную диагностику и разрабатывать индивидуальные планы лечения для каждого пациента. В учреждении применяются передовые методики, соответствующие мировым стандартам онкологической помощи.

«Мы понимаем всю ответственность, которая лежит на нашем учреждении. Каждый день мы стремимся улучшать качество оказываемой помощи и внедрять новые технологии, чтобы повысить шансы пациентов на выздоровление», - отметил главный врач диспансера.

Московский областной онкологический диспансер продолжает развивать инфраструктуру и повышать квалификацию медицинского персонала, чтобы оставаться надежной опорой для пациентов и их семей в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Больницы Врачи Балашиха
28 января 2025, 20:36
Вечер памяти поэта Николая Дмитриева прошел в Балашихе
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В Библиотеке семейного чтения города Балашиха состоялось мероприятие, посвященное дню рождения выдающегося русского поэта Николая Федоровича Дмитриева. Это учреждение с особым трепетом носит имя талантливого поэта, который долгие годы жил и творил в Балашихе.

Ежегодно в январе сотрудники библиотеки организуют литературные часы, беседы и громкие чтения, чтобы почтить память о поэте и познакомить горожан с его творчеством.

В этом году сотрудники библиотеки провели встречу для учащихся школы № 30, где рассказали о жизни и творческом пути Николая Дмитриева. Особое внимание уделили произведениям, связанным с темой войны.

«Война во мне оставила свой след», - писал поэт о себе, что отражалось в его стихах, наполненных глубокими размышлениями о трагедии и героизме военных лет.

На встрече ученицы 9 класса прочли одно из наиболее известных стихотворений Дмитриева - «Подольские курсанты», которое тронуло слушателей своей искренностью и силой слова.

Николай Федорович Дмитриев, советский и российский поэт, с 1979 по 2002 годы жил и работал в Балашихе. С 1994 по 1999 годы он преподавал русский язык и литературу в средней школе № 25, а также вел литературный кружок в школе № 2 городского округа. Его вклад в развитие культуры и воспитание молодежи оставил неизгладимый след в сердцах горожан.

Мероприятие стало не только данью памяти великому поэту, но и важным шагом в сохранении культурного наследия города. Библиотека семейного чтения продолжает свою миссию по популяризации творчества Николая Дмитриева среди молодежи, вдохновляя юные сердца на любовь к литературе и уважение к истории.

Балашиха Писатели
28 января 2025, 20:31
Цикл медиапрограмм о писателях-фронтовиках начался в Балашихе
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В рамках Года защитника Отечества библиотечный центр «Южный» городского округа Балашиха открыл цикл тематических медиапрограмм под названием «О нашем поколении солдат: писатели-фронтовики». Он приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятие посвящено писателям, которые прошли через суровые годы войны и оставили свой след в литературе, написав произведения о фронтовых буднях, героизме и трагедиях военного времени. Гостям библиотеки рассказали о творческом и жизненном пути Григория Бакланова, Виктора Курочкина и Булата Окуджавы. Эти писатели, объединенные общей судьбой, ушли на фронт прямо со школьной скамьи, чтобы защищать Родину.

Повествование сопровождалось показом фрагментов из художественных фильмов, снятых по произведениям этих авторов. Зрители смогли увидеть отрывки из культовых лент «Был месяц май», «На войне как на войне» и «Женя, Женечка и Катюша». Эти фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа, передают атмосферу военного времени и раскрывают глубину человеческих переживаний.

Цикл медиапрограмм направлен на сохранение исторической памяти, популяризацию творчества писателей-фронтовиков и воспитание патриотизма у молодого поколения. Библиотечный центр «Южный» приглашает всех жителей и гостей Балашихи присоединиться к мероприятиям, чтобы вместе вспомнить подвиг народа и прикоснуться к литературному наследию Великой Победы.

Балашиха Великая Отечественная война Писатели
28 января 2025, 20:19
Более 1,2 тысячи ям устранили на дорогах в Балашихе с начала года
пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Сотрудники МБУ «Благоустройство – Балашиха» занимаются ямочным ремонтом на автомобильных дорогах города. В рамках этой работы задействованы три бригады, которые ежедневно обследуют дороги для выявления дефектов.

Глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что на сегодняшний день уже отремонтировано 1213 ям, и до 30 января планируется устранить все остальные зарегистрированные дефекты.

«Плюсовая температура за окном позволяет нам увеличивать темпы ямочного ремонта», - отметил Юров.

В процессе ремонта особое внимание уделяется тем дефектам, на которые поступают обращения от местных жителей. Технология ямочного ремонта включает в себя удаление поврежденного участка дорожного покрытия с использованием специального оборудования, после чего это место заполняется асфальтобетонной смесью.

По прогнозам, до конца января 2025 года в Балашихе будет устранено еще более 98 ям, что позволит улучшить состояние дорожного покрытия и повысить безопасность на дорогах города. Работы по ямочному ремонту продолжаются, и власти уверены, что все запланированные мероприятия будут выполнены в срок.

Дороги Балашиха Ремонтные работы

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