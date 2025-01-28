Канализационные станции модернизируют в поселке Голубое в 2025 году

Константин Михальков подчеркнул, что в системе канализационных насосных станций поселка Голубое имеются технологические нарушения, допущенные застройщиком жилых комплексов еще на этапе строительства. К числу этих нарушений относятся неправильный монтаж и отсутствие приемных резервуаров, а также износ оборудования. Эксперты уже проанализировали все выявленные проблемы и учтут их при проведении реконструкции.

Кроме того, глава округа сообщил о достигнутой договоренности с региональным министерством ЖКХ о переподключении канализационной насосной станции на улице Родниковой, рядом с домом № 1, от местных очистных сооружений к системе «Мосводоканала». Это позволит использовать имеющийся запас мощности для приема стоков.

В настоящее время, перед началом масштабных ремонтных работ, специалисты приняли временные меры для улучшения ситуации. Они установили два мощных насоса и теперь проводят их прочистку каждые два дня, а не по мере возникновения засоров. В феврале в канализационных насосных станциях также установят дробилки, которые будут измельчать инородные и бытовые предметы, тем самым защищая оборудование.

«В течение года справимся с изливами в Голубом. Для этого мы входим в региональную госпрограмму - на что мы получили поддержку губернатора Андрея Воробьева в этом вопросе», - рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.