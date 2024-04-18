Канализационные коллекторы в Можайске очистили от мусора

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Специалисты очищают канализационные сети с помощью комбинированной машины, насосного оборудования и гидродинамической установки. Сначала содержимое колодца откачивают, а потом промывают под большим напором.

«Профилактика существует для того, чтобы поддерживать сети в рабочем состоянии и обеспечивать водоотведение стоков до очистных сооружений, чтобы не было аварийных ситуаций и подтопления подвальных помещений домов», - сказал ведущий инженер по объектам Ярослав Мягков.

Рабочие готовы в любой момент выехать по заявке. В эксплуатации Можайского округа 32 канализационно-насосных станции, 22 очистных сооружения и более 113 километров сетей водоотведения. Они позволяют тысячам жителей бесперебойно пользоваться централизованными коммунальными сетями.